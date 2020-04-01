Для автомобилистов придумали штраф за нарушение карантина

Согласно документу, в «Кодексе города Москвы об административных правонарушениях» появится новая статья 3.18.1 «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности». Она устанавливает для горожан административную ответственность за несоблюдение режима самоизоляции в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, если нарушение совершено с использованием транспортного средства. Для пешеходов штраф составит четыре тысячи рублей и пять тысяч – при повторном нарушении.

Согласно указу столичной мэрии и правительства Московской области, москвичам и жителям Подмосковья нельзя покидать дома за исключением некоторых случаев (обращение за медпомощью, поездка на работу, поход в магазин за продуктами или в аптеку, выгул домашних животных на расстоянии 100 метров от дома и вынос мусора).