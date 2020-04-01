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12:27

Для автомобилистов придумали штраф за нарушение карантина

Нарушителей режима изоляции предлагают наказывать на четыре либо пять тысяч рублей

© Антон Уханов, Мотор.Ру
Лиза Будрина
Уже в ближайшее время в КоАП Москвы могут внести поправки, которые предполагают введение штрафа для водителей и пешеходов, нарушающих режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Для московских и подмосковных автомобилистов предусмотрена санкция в размере пяти тысяч рублей, а пешеходов будут штрафовать на четыре тысяч рублей.

Согласно документу, в «Кодексе города Москвы об административных правонарушениях» появится новая статья 3.18.1 «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности». Она устанавливает для горожан административную ответственность за несоблюдение режима самоизоляции в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, если нарушение совершено с использованием транспортного средства. Для пешеходов штраф составит четыре тысячи рублей и пять тысяч – при повторном нарушении.

Согласно указу столичной мэрии и правительства Московской области, москвичам и жителям Подмосковья нельзя покидать дома за исключением некоторых случаев (обращение за медпомощью, поездка на работу, поход в магазин за продуктами или в аптеку, выгул домашних животных на расстоянии 100 метров от дома и вынос мусора).

Чем заняться автомобилистам, когда из-за коронавируса отменили вообще всё

Ранее сообщалось, что за три недели трафик в городе сократился на 70 процентов. В Центре организации дорожного движения сравнили транспортное движение на улицах города до введения режима самоизоляции и после: дороги заметно опустели.

По состоянию на 1 апреля в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом, в том числе 440 за последние сутки. В Москве и Московской области COVID-2019 подтвержден у 2014 человек.

Источник: Мосгордума