В инфракрасном спектре сняли, как нагреваются на солнце автомобили разных цветов

Темные цвета сильнее поглощают тепло и это наглядно на картинке с термальной камеры Flir. Авторы YouTube-канала MikesCarInfo поставили на солнце несколько внедорожников Toyota Highlander разных цветов и в инфракрасном спектре засняли, как нагревается каждый из них.

Черный внедорожник нагрелся до максимальной среди всех машин температуры в 70,5 градусов по Цельсию. Белый ожидаемо нагрелся до наименьшей температуры в 45 градусов по Цельсию.