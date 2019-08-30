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11:53

В инфракрасном спектре сняли, как нагреваются на солнце автомобили разных цветов

Светлые автомобили, как оказалось, поглощают тепло почти так же хорошо, как черные

Блогеры с помощью термальной камеры наглядно продемонстрировали, насколько сильно нагреваются автомобили разных цветов на солнце.

Темные цвета сильнее поглощают тепло и это наглядно на картинке с термальной камеры Flir. Авторы YouTube-канала MikesCarInfo поставили на солнце несколько внедорожников Toyota Highlander разных цветов и в инфракрасном спектре засняли, как нагревается каждый из них.

Черный внедорожник нагрелся до максимальной среди всех машин температуры в 70,5 градусов по Цельсию. Белый ожидаемо нагрелся до наименьшей температуры в 45 градусов по Цельсию.

Черный и белый цвета не удивили такими показателями, однако на видео есть несколько автомобилей, которые показали довольно неожиданные результаты. Например, Highlander серого цвета нагрелся почти до такой же температуры, как черный — 63 градуса по Цельсию.

У серебристого результат получше: его температура составила 54 градуса. Но он все равно нагрелся сильнее, чем белый, несмотря на то, что и серый, и серебристый внедорожники довольно светлые.

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В июле метеорологи из американского штата Небраска решили наглядно объяснить, почему в припаркованной машине нельзя оставлять детей и животных. Они поставили автомобиль на солнце и положили под лобовое стекло противень с тестом для печенья.

Потребовался всего лишь час, чтобы температура противеня достигла 79 градусов по Цельсию, а тесто начало подниматься. Спустя восемь часов печенье было готово, пиковая температура подноса е при этотм достигла 85 градусов по Цельсию.