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Опубликовано 10 октября 2024, 20:06
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Россиянам стал доступен выкуп каршеринговых автомобилей

Новой опцией могут воспользоваться пользователи сервиса старше 21 года
Пользователи каршеринга «Яндекс Драйв» могут выкупить автомобили, взяв их в долгосрочную аренду. Компания запустила новый сервис, который позволяет приобрести арендные машины, внося платежи в течение определённого времени. На первом этапе под программу попали 650 автомобилей, находящихся на территории Москвы и Санкт-Петербурга. В компании заявили, что новая функция станет удобной альтернативной автокредиту.
Россиянам стал доступен выкуп каршеринговых автомобилей
© «Яндекс Драйв»
Анастасия Мельник

Пользователи могут оплатить всю стоимость автомобиля, взятого в долгосрочную аренду, в течение определенного периода ежемесячными платежами. При этом остаток суммы покупатели должны внести до завершения аренды. В компании подчеркнули, что в отличии от автокредита, пользователи не будут платить первоначальный взнос, а техобслуживание и шиномонтаж на время долгосрочной аренды возьмет на себя оператор.

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В настоящее время жители Москвы и Санкт-Петербурга могут выкупить кроссоверы Haval Jolion и Geely Coolray, а также премиальный седан Hongqi H5. По словам представителей «Яндекс Драйв», машины, попавшие в программу, имеют пробеги не более 30 000 километров и прозрачную историю эксплуатацию.

Воспользоваться новой функцией могут водители от 21 года со стажем минимум два года. При этом пользователи смогут отказаться от выкупа автомобиля в любой момент, оплатив лишь стоимость аренды.

В начале сентября стало известно, что примерно половина автовладельцев в Москве пользуется услугами каршеринга. Жители столицы арендуют машины сразу по нескольким причинам.

Источник:«Яндекс Драйв»
Автор:Анастасия Мельник
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#Каршеринг