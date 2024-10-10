Россиянам стал доступен выкуп каршеринговых автомобилей

Россиянам стал доступен выкуп каршеринговых автомобилейНовой опцией могут воспользоваться пользователи сервиса старше 21 года
Пользователи могут оплатить всю стоимость автомобиля, взятого в долгосрочную аренду, в течение определенного периода ежемесячными платежами. При этом остаток суммы покупатели должны внести до завершения аренды. В компании подчеркнули, что в отличии от автокредита, пользователи не будут платить первоначальный взнос, а техобслуживание и шиномонтаж на время долгосрочной аренды возьмет на себя оператор.
В настоящее время жители Москвы и Санкт-Петербурга могут выкупить кроссоверы Haval Jolion и Geely Coolray, а также премиальный седан Hongqi H5. По словам представителей «Яндекс Драйв», машины, попавшие в программу, имеют пробеги не более 30 000 километров и прозрачную историю эксплуатацию.
Воспользоваться новой функцией могут водители от 21 года со стажем минимум два года. При этом пользователи смогут отказаться от выкупа автомобиля в любой момент, оплатив лишь стоимость аренды.
В начале сентября стало известно, что примерно половина автовладельцев в Москве пользуется услугами каршеринга. Жители столицы арендуют машины сразу по нескольким причинам.