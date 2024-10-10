Россиянам стал доступен выкуп каршеринговых автомобилей

В настоящее время жители Москвы и Санкт-Петербурга могут выкупить кроссоверы Haval Jolion и Geely Coolray, а также премиальный седан Hongqi H5. По словам представителей «Яндекс Драйв», машины, попавшие в программу, имеют пробеги не более 30 000 километров и прозрачную историю эксплуатацию.

Воспользоваться новой функцией могут водители от 21 года со стажем минимум два года. При этом пользователи смогут отказаться от выкупа автомобиля в любой момент, оплатив лишь стоимость аренды.