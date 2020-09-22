Для каршеринга предложили новые меры безопасности и повышенные штрафы

Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются сервисы краткосрочной аренды автомоблей, являются поддельные аккаунты. К подобным схехам прибегают как злостные нарушители ПДД, которые находятся в черных списках каршеринговых компаний, так и автомобилисты, лишенные прав. Специалисты предложили решить эту проблему за счет дополнительной проверки на портале госуслуг. Согласно нововведению, в случае остановки арендованного автомобиля сотрудником ГИБДД, водителю нужно будет предъявить инспектору не только документы на машину и водительское удостоверение, но и показать свой профиль на сайте.

Для эффективного отслеживания каршеринговых автомобилей в потоке эксперты предложили ставить на арендные машины особые государственные регистрационные знаки, которые будут принадлежать конкретной компании. В настоящий момент каршеринговые модели отличаются только особой расцветкой кузова и нанесенными на борт логотипами арендодателя.

Еще одним нововведением, которое находится на рассмотрении рабочей группы, является возможность повышения штрафных санкций для нарушителей ПДД за рулем прокатного автомобиля. Специалисты предлагают повысить штраф за превышение скорости в пять раз. Помимо этого, если у водителя отсутствуют права, он будет оштрафован на сумму от 20 000 до 30 000 рублей. За вождение в нетрезвом виде нарушителя ожидает штраф в размере 50 000 рублей и лишение прав сроком до трех лет.