Видео: водитель каршеринга примотал друга скотчем к машине и прокатил по Москве

13:59
В Сети опубликовали видео, на котором хорошо видео, как каршеринговый автомобиль одного из столичных операторов, едет по ночному городу с примотанным скотчем к кузову пассажиром. Он, к счастью, не пострадал.
Никаких подробностей этого инцидента не раскрывают — как сообщают источники со ссылкой на «Вести», мужчин остановили сотрудники ДПС. Пассажиру удалось самостоятельно выбраться из скотча и сбежать, а водителю дали семь суток административного ареста. Кроме того, его скорее всего лишат права пользоваться услугами каршеринга.
Подслушано каршеринг / Vk.com
Двое москвичей сняли с машин каршеринга деталей на 8 миллионов рублей
Подобный инцидент произошел в Ростовской области — там блогер примотал сам себя к двери автомобиля и разогнался до 140 километров в час. Держался автор ролика всю дорогу за боковое зеркало автомобиля.