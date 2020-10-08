Видео: водитель каршеринга примотал друга скотчем к машине и прокатил по Москве

Никаких подробностей этого инцидента не раскрывают — как сообщают источники со ссылкой на «Вести», мужчин остановили сотрудники ДПС. Пассажиру удалось самостоятельно выбраться из скотча и сбежать, а водителю дали семь суток административного ареста. Кроме того, его скорее всего лишат права пользоваться услугами каршеринга.