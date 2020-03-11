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17:46

Видео: россиянин примотал себя скотчем к машине и разогнался

Автомобиль набрал скорость 140 километров в час

Анастасия Дубина
Блогер из Ростовской области опубликовал видео безумного эксперимента: он примотал себя к автомобилю обычным скотчем и разогнался до 140 километров в час.

Видео: автомобиль сбрасывают с высоты на батут

Автор видеоролика примотал себя к боковой части Ford Mustang GT армированным скотчем и прокатился по дороге. Судя по кадрам, эксперимент все же проводили на проселочной местности, а не на дорогах общего пользования.

Максимальная скорость, которую смог развить «Мустанг», достигла 140 километров в час. Сам же каскадер держался руками за боковое зеркало автомобиля. К счастью, скотч выдержал — в конце эксперимента автора пришлось вырезать ножом из скотча.

В конце февраля австралийским полицейским пришлось провести рискованный эксперимент. Они прокатились в автомобиле, полностью заполненном водой, ради того, что привлечь к ответственности за опасное вождение местного блогера, который сделал то же самое.