Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:09

На круизном лайнере построили трек для картинга

Длина трассы — 350 метров, а одновременно по ней могут ехать 10 гонщиков

Норвежская компания Norwegian Cruise Line построила новый лайнер Encore, который оснащен 350-метровым треком для картинга. Прокатиться на нем может любой из путешественников.

Трасса получила название Encore Speedway. Инженеры разместили ее на верхней палубе корабля под открытым небом — некоторые участки трека практически нависают над бортом корабля, а один из них находится на высоте четырех метров над водой. Всего за круг гонщики преодолевают по десять поворотов.

В заездах участвуют полностью электрические карты. Их максимальная скорость составляет 48 километров в час. Трасса достаточно широкая, чтобы по ней одновременно могли ехать сразу десять гонщиков.

Заезды длятся по восемь минут, стоит одна поездка 15 долларов (965 рублей). Для тех, кому одного заезда точно будет недостаточно, компания предлагает купить безлимитный билет на трек, который будет действовать на протяжении всего путешествия, которое длится неделю. Стоит такой абонемент 200 долларов (12 878 рублей).

Картодром на другом лайнере компании, Bliss

Этот лайнер — уже третий в арсенале компании корабль, оснащенный гоночным треком для электрических картов. Первый, Joy, представили в 2017 году, а второй, который получил название Bliss, показали в 2018 году.