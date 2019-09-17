На круизном лайнере построили трек для картинга

Трасса получила название Encore Speedway. Инженеры разместили ее на верхней палубе корабля под открытым небом — некоторые участки трека практически нависают над бортом корабля, а один из них находится на высоте четырех метров над водой. Всего за круг гонщики преодолевают по десять поворотов.
В заездах участвуют полностью электрические карты. Их максимальная скорость составляет 48 километров в час. Трасса достаточно широкая, чтобы по ней одновременно могли ехать сразу десять гонщиков.
Заезды длятся по восемь минут, стоит одна поездка 15 долларов (965 рублей). Для тех, кому одного заезда точно будет недостаточно, компания предлагает купить безлимитный билет на трек, который будет действовать на протяжении всего путешествия, которое длится неделю. Стоит такой абонемент 200 долларов (12 878 рублей).
Этот лайнер — уже третий в арсенале компании корабль, оснащенный гоночным треком для электрических картов. Первый, Joy, представили в 2017 году, а второй, который получил название Bliss, показали в 2018 году.