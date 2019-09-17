На круизном лайнере построили трек для картинга

Трасса получила название Encore Speedway. Инженеры разместили ее на верхней палубе корабля под открытым небом — некоторые участки трека практически нависают над бортом корабля, а один из них находится на высоте четырех метров над водой. Всего за круг гонщики преодолевают по десять поворотов.