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26 ноября, 15:19

Видео: картодром на круизном лайнере

Круизный лайнер Norwegian Bliss оборудовали двухуровневой трассой для электрических картов

Круизный лайнер Norwegian Bliss, принадлежащий компании-оператору Norwegian Cruise Line (NCL), в летние месяцы курсирует по маршруту Сиэттл – Аляска, а зимой возит желающих из Майами на Карибские острова. Гостям предлагается широкий спектр развлечений, среди которых — двухуровневый картодром.

По данным Carscoops, за одну гоночную сессию, состоящую из восьми кругов, придется заплатить 9,95 доллара (около 670 рублей по текущему курсу). Для заездов используются электрические карты, способные разгоняться до 48 километров в час. Картодром оборудован несколькими уровнями ограждений, защищающих гонщиков от падения с корабля.

Видео: Jim Zimmerlin

Летом в канадской провинции Онтарио открылся крупнейший в Северной Америке картодром — Niagara Speedway. Его длина составляет 610 метров. На постройку трассы ушло 270 тонн стали, 4459 тонн бетона, 655 погонных метров ограждений и 10 тысяч болтов. Особенностью картодрома стала многоуровневая архитектура и спиральный подъем с перепадом высот 12 метров.

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