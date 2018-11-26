Видео: картодром на круизном лайнере

По данным Carscoops, за одну гоночную сессию, состоящую из восьми кругов, придется заплатить 9,95 доллара (около 670 рублей по текущему курсу). Для заездов используются электрические карты, способные разгоняться до 48 километров в час. Картодром оборудован несколькими уровнями ограждений, защищающих гонщиков от падения с корабля.