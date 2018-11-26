Видео: картодром на круизном лайнере

По данным Carscoops, за одну гоночную сессию, состоящую из восьми кругов, придется заплатить 9,95 доллара (около 670 рублей по текущему курсу). Для заездов используются электрические карты, способные разгоняться до 48 километров в час. Картодром оборудован несколькими уровнями ограждений, защищающих гонщиков от падения с корабля.
Видео: Jim Zimmerlin
Летом в канадской провинции Онтарио открылся крупнейший в Северной Америке картодром — Niagara Speedway. Его длина составляет 610 метров. На постройку трассы ушло 270 тонн стали, 4459 тонн бетона, 655 погонных метров ограждений и 10 тысяч болтов. Особенностью картодрома стала многоуровневая архитектура и спиральный подъем с перепадом высот 12 метров.