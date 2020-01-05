Кошка проехала 210 километров под капотом автомобиля

Британец, приехавший отмечать Рождество к друзьям в Лондон из Бирмингема, припарковался у дома и вдруг услышал из-под капота странные звуки, похожие на мяуканье. Подняв крышку капота, он увидел в моторном отсеке перепуганную кошку, которая, на первый взгляд, была цела и невредима. К сожалению, водитель не придумал ничего лучше, кроме как просто выпустить её на улицу.