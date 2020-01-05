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16:00

Кошка проехала 210 километров под капотом автомобиля

В результате рождественской поездки животное не пострадало

Александр Пономарев
В Великобритании кошка забралась в моторный отсек автомобиля и уехала из Бирмингема в Лондон.

Британец, приехавший отмечать Рождество к друзьям в Лондон из Бирмингема, припарковался у дома и вдруг услышал из-под капота странные звуки, похожие на мяуканье. Подняв крышку капота, он увидел в моторном отсеке перепуганную кошку, которая, на первый взгляд, была цела и невредима. К сожалению, водитель не придумал ничего лучше, кроме как просто выпустить её на улицу.

Очевидно, трёхцветная кошка была всё-таки домашней, потому что, оказавшись на оживлённой улице, она попыталась пробраться к кому-нибудь в квартиру. Прохожие подобрали её и отвезли в благотворительный фонд спасения животных, где кошку осмотрел ветеринар и заключил, что с ней всё в порядке. Микрочипа у неё не оказалось, поэтому теперь фонд пытается найти бирмингемских хозяев этого дружелюбного животного через социальные сети.