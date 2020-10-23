Посмотрите, как строительная техника играет в гигантского «Пакмана»

Чтобы построить «Пакмановский» мир, инженеры с помощью бульдозеров построили специальный лабиринт, выполнявший роль одной из карт игры. В нем специалисты разместили мини-погрузчики, которые использовали в качестве главного героя, а также его соперников. Для визуализации аркады, участники использовали очки дополненной реальности, которые позволили «геймерам» полностью погрузиться в игру.

В игре приняли участие, как сотрудники компании, так и покупатели профессиональной техники. Управляя компактными экскаваторами при помощи пультов дистанционного управления, участники игры перемещались в лабиринте, параллельно получая картинку дополненной реальности в надетые очки. Таким образом, игрокам удалось совместить одновременно реальный и виртуальный миры. Раунд закончился победой «Пакмана», после чего лабиринт сровняли с землей при помощи тяжелой техники.