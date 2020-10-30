Подросток из России протаранил полицейских на Porsche Cayenne

Сотрудники дорожной полиции Ингушетии заметили на дороге подозрительный Porsche Cayenne. После того, как полицейские увидели за рулем несовершеннолетнего водителя, они потребовали остановить машину. Однако, вместо выполнения требований сотрудников ведомства, подросток резко увеличил скорость, протаранил припаркованные на обочине полицейские Lada Granta и Skoda Octavia, после чего скрылся.

Для обнаружения нарушителя в городе ввели план «Перехват». Однако спустя несколько часов в отделение полиции пришел 15-летний местный житель, признавшийся в содеянном нарушении. По его словам, он испугался сотрудников правопорядка, поскольку на его «Порше» установлены поддельные номера. К тому же он признался, что не хотел причинить вреда ни автомобилям, ни сотрудникам полиции.

После выяснений обстоятельств подросток указал местонахождение Porsche Cayenne, который, действительно, оказался оборудован подложными номерными знаками, которые числились за жительницей Беслана. Автомобиль нарушителя доставили в отдел полиции.