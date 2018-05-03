Помимо этого, производитель намерен возродить 928 серию и построить электрический Macan

Пульс

Купеобразный Porsche Cayenne представят до конца года

5488082242d83b3df13e1888dd3b84c463531081
3 мая 2018

Компания Porsche рассматривает возможность вывода на рынок купеобразной версии внедорожника Cayenne. По данным издания AutoBild, новинку представят до конца года. Произойдет это, вероятно, на автосалоне в Париже.

[Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche](https://motor.ru/selector/sdelanoporsche.htm)

Самые известные проекты инжинирингового отдела компании Porsche

О конкуренте BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe, который от обычного Cayenne будет отличаться сильно покатой линией крыши, пока ничего не известно. По предварительной информации, гамма двигателей новинки будет идентична стандартной модели — в том числе она получит 550-сильный четырехлитровый твин-турбо двигатель V8 с нагнетателями, установленными в развале блока цилиндров.

Помимо кросс-купе Cayenne, Porsche намерен представить возрожденную 928 серию. Это будет двухдверный гранд-турер, выполненный в стилистике Panamera текущего поколения. Также к 2022 году немецкий производитель выпустить полностью электрический Macan. Компактный кроссовер построят на платформе PPE и предложат с силовыми установками мощностью 217, 326 и 435 лошадиных сил. На одной зарядке Macan EV сможет проезжать до 500 километров.

Porsche 928

Porsche 928

Внедорожник Porsche Cayenne последнего поколения дебютировал в сентябре прошлого года. В России новинку оценили минимум в 4 999 000 рублей.

4 действительно первых внедорожника известных марок

Настоящие первопроходцы BMW, Bentley, Alfa Romeo и Porsche из далекого прошлого

Теги:
PorscheCayenne
Новости по теме
22 марта 2018
Porsche показал испытания гибридных «Кайенов»
19 февраля 2018
Porsche открыла самый высокогорный автосалон: и это стеклянный «пузырь»
16 января 2018
Новый Porsche Cayenne оценили минимум в пять миллионов рублей
12 сентября 2017
Porsche Cayenne Turbo первым из внедорожников обзавелся активным антикрылом