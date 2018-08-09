Быстрейший Porsche Cayman подготовили для ралли

Автоспортивное подразделение Porsche представило раллийный прототип, построенный на базе купе Cayman GT4 Clubsport. Автомобиль, за руль которого сядет Ромен Дюма, примет участие в этапе чемпионата мира «Ралли Германия». По итогам гонки будет принято решение о постройке аналогичной машины на агрегатах 718 Cayman GT4 нового поколения.

От обычного Cayman GT4 Clubsport раллийная версия отличается дополнительным блоком светотехники, воздухозаборником на крыше, каркасом безопасности, металлической защитой днища и облегченными колесными дисками, обутыми во вседорожную резину.

Информации о силовой установке пока нет. Вероятно, прототип оснастят 3,8-литровым оппозитным двигателем, отдача которого составляет 385 лошадиных сил, и шестиступенчатым «роботом» PDK с двумя сцеплениями. Дорожная версия Porsche Cayman GT4 с таким агрегатом разгоняется до «сотни» за 4,4 секунды. Максимальная скорость купе составляет 295 километров в час.

Ранее Дюма за рулем электрического спортпрототипа Volkswagen I.D. R установил рекорд по подъему на гору Пайкс Пик. Французский автогонщик проехал почти 20-километровую трассу, состоящую из 156 поворотов, за 7 минут 57,148 секунды и на 16 секунд превзошел предыдущий рекорд трассы, установленный девятикратным чемпионом мира по ралли Себастьеном Лебом на 875-сильном прототипе Peugeot 208 T16.