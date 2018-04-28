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Volkswagen восстановил двухмоторный Golf для «Пайкс Пика»

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28 апреля 2018

В честь возвращения на «Пайкс Пик», где Volkswagen выступит в классе электрических прототипов, инженеры марки восстановили легендарный двухмоторный Golf — первый автомобиль, построенный специально для «Гонки в облаках». Заезды на Пайкс Пике в этом году начнутся 24 июня.

[Два мотора - один Гольф. История автомобиля, который едва не выиграл Pikes Peak](https://motor.ru/stories/doubleengine.htm)

Два мотора - один Гольф. История автомобиля, который едва не выиграл Pikes Peak

Хэтчбек оснащен двумя моторами (они установлены спереди и сзади) объемом 1,8 литра каждый. Агрегаты укомплектованы турбонагнетателями KKK с давлением наддува 1,6 бара и гоночными коробками передач Hewland. Максимальная мощность силовой установки составляет 652 лошадиные силы, однако в целях повышения надежности после реставрации она снижена до 500.

Управлять работой двигателей можно прямо из кабины: тяга передается на все колеса или только на одну ось, в зависимости от того, какой из агрегатов отключен.

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До начала реставрационных работ выяснилось, что высокие тепловые нагрузки во время гонки повредили некоторые детали: пришли в негодность резиновые элементы и специально разработанная для машины система впрыска. В свое время, чтобы бороться с перегревом двигателей, главный инженер проекта Курт Бергман разработал сложную систему охлаждения со спринклерными оросителями. При достижении критических температур они разбрызгивала воду на небольшие радиаторы.

Для гонки «Пайкс Пик» этого года Volkswagеn построил прототип I.D. R Pikes Peak. Он также оснащен двумя моторами, но теперь они электрические. Суммарная отдача установки составляет 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Питаются моторы от блока литий-ионных аккумуляторов, который до 20 процентов необходимой энергии получает от системы рекуперации во время торможения.

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