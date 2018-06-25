Электрический Volkswagen установил два рекорда «Пайкс Пика»

Ромен Дюма на электрическом прототипе Volkswagen I.D. R Pikes Peak одержал победу в горной гонке «Пайкс Пик», проходящей в штате Колорадо. Он не только оказался быстрейшим среди участников этого года, но и показал лучший результат в истории этого хилл-клайма: на преодоление 19,99 километра и 156 поворотов горного серпантина у француза ушло семь минут и 57,148 секунды.

Это на 16 секунд быстрее времени, которое в 2013 году показал девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб на 875-сильном прототипе Peugeot 208 T16. Этого следовало ожидать по итогам квалификационных заездов: на укороченной до 8,3 километров трассе Дюма опережал Леба на десять секунд.

Причем после своего рекордного выступления Дюма сказал журналистам, что мог бы проехать и быстрее, если бы не облака в верхней части трассы, которые нарушали видимость.

Второе время при подъеме на гору Пайкс-Пик показал итальянец Симоне Фадджиоли. Многократный чемпион Европы и Италии по горным гонкам преодолел трассу на прототипе Norma M20 SF PKP за восемь минут и 37,23 секунды. Третий результат записал на свой счет американец Питер Каннингем на полноприводном седане Acura TLX GT: девять минут и 27,352 секунды.

Симоне Фадджиоли

Для электромобилей это не первая победа в легендарной горной гонке: в 2015 году быстрейшим был Рис Миллен на 1300-сильном прототипе eO PP03, построенном латвийским конструктором Андрисом Дамбисом. Но перекрыть абсолютный рекорд Леба ему не удалось: горный серпантин он прошел за девять минут и 7,222 секунды.

Несмотря на большую массу, электромобили пользуются преимуществом в высогорных условиях: у машин с бензиновыми двигателями из-за разреженного воздуха сильно падает мощность — старт дают на высоте 2860 метров над уровнем моря, а финиш на высоте 4300 метров.

Acura TLX GT Питера Каннингема

Ромен Дюма — заводской пилот Porsche Motorsport. Он дважды выигрывал «24 часа Ле-Мана» в абсолютном зачете, успешно высутпал в других длинных гонках, регулярно выступает в ралли, и даже трижды финишировал ралли-марафон «Дакар». Также он неоднократно побеждал на «Пайкс Пике», все три раза — на прототипе Norma M20 RD.

Электрическое купе Volkswagen I.D. R Pikes Peak также построено на основе прототипа Norma c углепластиковым монококом. Но вместо бензинового двигателя он снабжен литий-ионной батареей и парой электромоторов суммарной мощностью 680 лошадиных сил. Масса машины не превышает 1100 килограммов.

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Прототип Volkswagen I.D. R Pikes Peak Ромена Дюма Прототип Volkswagen I.D. R Pikes Peak Ромена Дюма Прототип Volkswagen I.D. R Pikes Peak Ромена Дюма Прототип Volkswagen I.D. R Pikes Peak Ромена Дюма Прототип Volkswagen I.D. R Pikes Peak Ромена Дюма

Ради эффективности полностью переделана аэродинамика: открытый кокпит накрыли обтекаемым колпаком крыши, изменили обводы оперения. Форму вырабатывали в ходе тестов с моделью в половинном масштабе, а финальную доводку вели на живой машине, в трубе Porsche в Вайсзахе. Венчает конструкцию огромное двухсекционное антикрыло шириной 2,35 метра.

Для подъема на гору в гоночном режиме прототипу требуется около 50 киловатт-часов электроэнергии. Для сравнения, Tesla Model S в обычных дорожных условиях сможет проехать на таком запасе энергии около 280 километров (по стандарту EPA). Энергию для зарядки батареи в горах вырабатывали генераторы, работающие на глицерине — их выхлоп полностью безвреден. Кстати, батарею пришлось сделать быстросъемной: в случае остановки гонки правила «Пайкс Пика» дают командам всего 30 минут, чтобы заново подготовить машины к старту.

В конце восьмидесятых годов заводская команда Volkswagen уже участвовала в «Пайкс Пике». Тогда немцы подготовили двухмоторный Volkswagen Golf мощностью 640 сил, но не добились успеха из-за поломки подвески.