Mercedes-Benz C-Class обзавелся «сенсорным» рулем

Компания Mercedes-Benz представит на автосалоне в Женеве обновленные седан и универсал семейства C-Class. Одной из отличительных особенностей новинок стали тачпады на рулях, которые прежде были, например, у E- и S-класса. Они используются для управления новой мультимедийной системой и цифровой приборной панелью, доступной в качестве опции.

У C-класса также немного изменился дизайн. Все версии модели получили новые бамперы, а также переделанную оптику.

Для модели также стали доступными новые электронные помощники. В частности, на C-Class будут ставить систему полуавтономного управления, которая сможет следить за рядностью движения, совершать остановку и вмешиваться в работу рулевого управления.

Седан и универсал также будут комплектоваться новыми светодиодными фарами головного света. Каждая из них состоит из 84 отдельных LED-элементов, которые управляются индивидуально.

Вместе с обновленным седаном и универсалом C-класса Mercedes-Benz представит на автосалоне в Женеве четырехдверную версию AMG GT. Вероятно, речь идет о модели, которая поборется за покупателей с Porsche Panamera.

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