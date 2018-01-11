Компактный седан Kia нового поколения покажут в Детройте

Пульс

Новый Kia Cerato сделают похожим на Stinger

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11 января 2018

Компания Kia опубликовала несколько изображений, на которых показан дизайн седана Forte (в России продается под названием Cerato) следующего поколения. Новинка позаимствует некоторые элементы дизайна интерьера и экстерьера у самой мощной и быстрой модели корейского автопроизводителя – Stinger.

Никаких технических подробностей о четырехдверке в Kia не привели. В компании отметили лишь, что ее официальный дебют состоится в рамках автосалона в Детройте в понедельник, 15 января.

Седан Kia Cerato текущего поколения предлагается на российском рынке с двумя бензиновыми двигателями 1.6 и 2.0. Отдача первого составляет 130 лошадиных сил, а второго – 150. Базовый агрегат сочетается либо с шестиступенчатой «механикой», либо с шестидиапазонной автоматической коробкой передач, топовый – только с «автоматом».

Цены на Kia Cerato начинаются в России с 974 900 рублей. Самая дорогая модификация оценена в 1 259 900 рублей.

Kia Cerato текущего поколения

Kia Cerato текущего поколения

На автосалоне в Детройте также состоится премьера конкурента Kia Cerato – седана Volkswagen Jetta нового поколения. Немецкую четырехдверку построят на модульной платформе MQB и укомплектуют цифровой приборной панелью.

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