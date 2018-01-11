Новый Kia Cerato сделают похожим на Stinger
Компания Kia опубликовала несколько изображений, на которых показан дизайн седана Forte (в России продается под названием Cerato) следующего поколения. Новинка позаимствует некоторые элементы дизайна интерьера и экстерьера у самой мощной и быстрой модели корейского автопроизводителя – Stinger.
Никаких технических подробностей о четырехдверке в Kia не привели. В компании отметили лишь, что ее официальный дебют состоится в рамках автосалона в Детройте в понедельник, 15 января.
Седан Kia Cerato текущего поколения предлагается на российском рынке с двумя бензиновыми двигателями 1.6 и 2.0. Отдача первого составляет 130 лошадиных сил, а второго – 150. Базовый агрегат сочетается либо с шестиступенчатой «механикой», либо с шестидиапазонной автоматической коробкой передач, топовый – только с «автоматом».
Цены на Kia Cerato начинаются в России с 974 900 рублей. Самая дорогая модификация оценена в 1 259 900 рублей.
На автосалоне в Детройте также состоится премьера конкурента Kia Cerato – седана Volkswagen Jetta нового поколения. Немецкую четырехдверку построят на модульной платформе MQB и укомплектуют цифровой приборной панелью.