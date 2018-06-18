Седан следующего поколения будет доступен с двумя моторами

Пульс

Стали известны подробности о новом Kia Cerato для России

Dff81ef3e290db63c1335a70b172a11713e6808e
18 июня 2018

В базе данных Росстандрата появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для седана Kia Cerato нового поколения. В январе автомобиль под именем Forte был представлен для американского рынка, а в феврале – для Южной Кореи, где он называется K3.

Модели Kia, про которые вы не слышали: автомобиль из «Стартрека», спортивный родстер и другие необычные машины марки

Судя по документам, новый Kia Cerato по-прежнему будет предлагаться с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 литра. Первый из них выдает 128 лошадиных сил (на две силы меньше, чем сейчас) и 155 Нм крутящего момента, а второй – 150 сил и 192 Нм крутящего момента. Агрегаты смогут работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и шестидиапазонным «автоматом». Двигатели способны «переваривать» 92-й бензин.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Kia Forte

Kia Forte

Kia K3

Kia K3

Kia Forte

Kia Forte

Kia K3

Kia K3

Kia Forte

Kia Forte

Американская версия модели оснащается тем же двухлитровым атмосферником, но вместо АКП он состыкован с вариатором. В Корее для автомобиля доступен 1,6-литровый турбомотор из нового семейства Smart Stream.

Выпускать новый Cerato для России по-прежнему будут на калининградском «Автоторе». По данным «Авторевю», машины появятся у дилеров в сентябре.

11 разлученных автомобильных братьев

Как выглядят машины с одинаковыми именами в разных странах

Теги:
KiaCeratoForte
Новости по теме
17 января 2018
Kia сравнила новый седан с суперкаром Lamborghini
16 января 2018
Kia Cerato перевели на вариатор