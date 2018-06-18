Стали известны подробности о новом Kia Cerato для России

В базе данных Росстандрата появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для седана Kia Cerato нового поколения. В январе автомобиль под именем Forte был представлен для американского рынка, а в феврале – для Южной Кореи, где он называется K3.

Судя по документам, новый Kia Cerato по-прежнему будет предлагаться с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 литра. Первый из них выдает 128 лошадиных сил (на две силы меньше, чем сейчас) и 155 Нм крутящего момента, а второй – 150 сил и 192 Нм крутящего момента. Агрегаты смогут работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и шестидиапазонным «автоматом». Двигатели способны «переваривать» 92-й бензин.

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Kia Forte Kia K3 Kia Forte Kia K3 Kia Forte

Американская версия модели оснащается тем же двухлитровым атмосферником, но вместо АКП он состыкован с вариатором. В Корее для автомобиля доступен 1,6-литровый турбомотор из нового семейства Smart Stream.

Выпускать новый Cerato для России по-прежнему будут на калининградском «Автоторе». По данным «Авторевю», машины появятся у дилеров в сентябре.