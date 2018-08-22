В Калининграде начали собирать новый Kia Cerato

Модель дебютировала в январе этого года на автосалоне в Детройте. Вариант Kia Cerato для США оснащается тем же двухлитровым мотором, но работающим в паре с вариатором. Чуть позже была представлена модификация седана для Южной Кореи. Он получит турбоагрегат 1.6 из нового семейства Smart Stream.