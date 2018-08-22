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22 августа 15:31

В Калининграде начали собирать новый Kia Cerato

Машину начнут продавать в третьем квартале этого года

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На калининградском заводе «Автотор» началось производство Kia Cerato третьего поколения. Публичный дебют модели состоится в конце августа на Московском автосалоне.

На российском рынке новинка будет предлагаться с атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 литра, выдающими 128 и 150 лошадиных сил соответственно. Обе «четверки» способны «переваривать» 92-й бензин.

Двигатели могут работать в паре как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с шестидиапазонным «автоматом». Самый мощный агрегат доступен только с АКП.

Продажи Cerato нового поколения начнут в третьем квартале. Информация о ценах и комплектациях появится ближе к даже начала продаж.

Модель дебютировала в январе этого года на автосалоне в Детройте. Вариант Kia Cerato для США оснащается тем же двухлитровым мотором, но работающим в паре с вариатором. Чуть позже была представлена модификация седана для Южной Кореи. Он получит турбоагрегат 1.6 из нового семейства Smart Stream.

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