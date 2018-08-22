В Калининграде начали собирать новый Kia Cerato

На российском рынке новинка будет предлагаться с атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 литра, выдающими 128 и 150 лошадиных сил соответственно. Обе «четверки» способны «переваривать» 92-й бензин.
Двигатели могут работать в паре как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с шестидиапазонным «автоматом». Самый мощный агрегат доступен только с АКП.
Продажи Cerato нового поколения начнут в третьем квартале. Информация о ценах и комплектациях появится ближе к даже начала продаж.
Модель дебютировала в январе этого года на автосалоне в Детройте. Вариант Kia Cerato для США оснащается тем же двухлитровым мотором, но работающим в паре с вариатором. Чуть позже была представлена модификация седана для Южной Кореи. Он получит турбоагрегат 1.6 из нового семейства Smart Stream.