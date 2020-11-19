808 сил и 3,6 секунды до «сотни»: в России продается один из самых мощных Dodge Challenger

Такой Challenger разгоняется с места до «сотни» за 3,6 секунды, а от 0 до 60 миль в час (97 километров в час) – за 3,2 секунды. Этот результат на 0,2 секунды лучше, чем у дорестайлингового SRT Hellcat. Дистанцию в четверть мили (402 метра) автомобиль проезжает за 10,8 секунды. Максимальная скорость SRT Hellcat Redeye составляет 327 километров в час.