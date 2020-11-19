808 сил и 3,6 секунды до «сотни»: в России продается один из самых мощных Dodge Challenger

SRT Hellcat Redeye уступает по мощности только Challenger SRT Super Stock (818 лошадиных сил) и Challenger SRT Demon (852 силы). Он оснащается модернизированным 6,2-литровым двигателем V8 Hemi, который улучшили по 25 пунктам. В том числе появился новый нагнетатель, усиленные поршни и шатуны, другой газораспределительный механизм и топливная система. Пару двигателю составляет восьмидиапазонный автомат с усиленным гидротрансформатором.
Пробег выставленного на продажу экземпляра – 30 километров.
Auto.ru
Заводские дрэгстеры: монстры от GM, Chrysler и Ford, пролетающие четверть мили за несколько секунд
Такой Challenger разгоняется с места до «сотни» за 3,6 секунды, а от 0 до 60 миль в час (97 километров в час) – за 3,2 секунды. Этот результат на 0,2 секунды лучше, чем у дорестайлингового SRT Hellcat. Дистанцию в четверть мили (402 метра) автомобиль проезжает за 10,8 секунды. Максимальная скорость SRT Hellcat Redeye составляет 327 километров в час.
В числе других отличий этого Challenger SRT Hellcat Redeye – widebody-обвес, за счет которого автомобиль стал шире на 89 миллиметров, 20-дюймовые матовые черные диски и шины Pirelli.