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808 сил и 3,6 секунды до «сотни»: в России продается один из самых мощных Dodge Challenger

Официально Challenger в Россию не поставляется

Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye © Auto.ru
Лиза Будрина
На Auto.ru появилось объявление о продаже одного из самых мощных Dodge Challenger из существующих – версии SRT Hellcat Redeye с 808-сильным мотором V8 Hemi. Маслкар, который официально в Россию не поставляется, продавец оценил в 10 895 496 рублей (143,5 тысячи долларов).

SRT Hellcat Redeye уступает по мощности только Challenger SRT Super Stock (818 лошадиных сил) и Challenger SRT Demon (852 силы). Он оснащается модернизированным 6,2-литровым двигателем V8 Hemi, который улучшили по 25 пунктам. В том числе появился новый нагнетатель, усиленные поршни и шатуны, другой газораспределительный механизм и топливная система. Пару двигателю составляет восьмидиапазонный автомат с усиленным гидротрансформатором.

Пробег выставленного на продажу экземпляра 30 километров.

Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye

Auto.ru

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Такой Challenger разгоняется с места до «сотни» за 3,6 секунды, а от 0 до 60 миль в час (97 километров в час) за 3,2 секунды. Этот результат на 0,2 секунды лучше, чем у дорестайлингового SRT Hellcat. Дистанцию в четверть мили (402 метра) автомобиль проезжает за 10,8 секунды. Максимальная скорость SRT Hellcat Redeye составляет 327 километров в час.

В числе других отличий этого Challenger SRT Hellcat Redeye widebody-обвес, за счет которого автомобиль стал шире на 89 миллиметров, 20-дюймовые матовые черные диски и шины Pirelli.

Источник: Auto.ru