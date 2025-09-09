Новости
Опубликовано 09 сентября 2025, 12:46
Changan хочет наладить производство в России

В прошлом году в стране было реализовано 106 тысяч машин марки
В России хотят наладить производство автомобилей Changan. Китайская компания нацелена на локализацию сборки в России и уже провела все необходимые переговоры для старта производства, сказал исполнительный директор ООО «Чанъань Моторс Рус» Александр Кулагин в интервью «Интерфаксу». Кроме того, он поделился планами на расширение местной модельной линейки.
© Пресс-служба Changan
Мария Руцкая
По словам Кулагина, в обозримом будущем представители Changan «надеются увидеть автомобиль с локальным VIN-номером», собранный на территории России. Какая площадка будет задействована, он не сказал. В СМИ ранее появлялась информация о том, что Changan могут встать на конвейер калининградского завода «Автотор», сотрудничающего с несколькими китайскими брендами.

«Соответствующие заявления, думаю, последуют до конца года, но пока деталей не раскрываем», — сказал Кулагин.

Он напомнил, что на российский рынок планируется вывести гибриды и электрокары Deepal, модернизировать машины серий CS и UNI. Так, в ближайшем будущем россиянам хотят предложить кроссовер Deepal G318, электрическое купе Avatr 12 и новую генерацию Changan CS75 Plus.

Информацию о возрождении «Волги» он комментировать не стал: по его словам, корректнее обратиться к представителям Горьковского автозавода. Напомним, представленные в прошлом году новые «Волги» были построены на базе моделей Changan. Однако проект был поставлен на паузу и, вероятно, сменил партнера. Теперь перезапустить бренд обещают к весне 2026 года.

