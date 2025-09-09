Changan хочет наладить производство в России

По словам Кулагина, в обозримом будущем представители Changan «надеются увидеть автомобиль с локальным VIN-номером», собранный на территории России. Какая площадка будет задействована, он не сказал. В СМИ ранее появлялась информация о том, что Changan могут встать на конвейер калининградского завода «Автотор», сотрудничающего с несколькими китайскими брендами.

«Соответствующие заявления, думаю, последуют до конца года, но пока деталей не раскрываем», — сказал Кулагин.