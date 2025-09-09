Changan хочет наладить производство в России

Changan хочет наладить производство в РоссииВ прошлом году в стране было реализовано 106 тысяч машин марки
По словам Кулагина, в обозримом будущем представители Changan «надеются увидеть автомобиль с локальным VIN-номером», собранный на территории России. Какая площадка будет задействована, он не сказал. В СМИ ранее появлялась информация о том, что Changan могут встать на конвейер калининградского завода «Автотор», сотрудничающего с несколькими китайскими брендами.
«Соответствующие заявления, думаю, последуют до конца года, но пока деталей не раскрываем», — сказал Кулагин.
Он напомнил, что на российский рынок планируется вывести гибриды и электрокары Deepal, модернизировать машины серий CS и UNI. Так, в ближайшем будущем россиянам хотят предложить кроссовер Deepal G318, электрическое купе Avatr 12 и новую генерацию Changan CS75 Plus.
Информацию о возрождении «Волги» он комментировать не стал: по его словам, корректнее обратиться к представителям Горьковского автозавода. Напомним, представленные в прошлом году новые «Волги» были построены на базе моделей Changan. Однако проект был поставлен на паузу и, вероятно, сменил партнера. Теперь перезапустить бренд обещают к весне 2026 года.