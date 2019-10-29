Changan рассказал о российских моторах для конкурента Tiguan

В списке оснащения будет система курсовой устойчивости, которая умеет управлять подачей топлива и тормозами, бесключевой доступ, электромеханический стояночный тормоз, двухзонный климат-контроль, система помощи при спуске и при начале движения на подъем. Пока неизвестно, сколько будет комплектаций, и какие из опций войдут в базовое оснащение.

В середине августа модель пережила довольно радикальный рестайлинг на домашнем рынке — компания доработала экстерьер и интерьер кроссовера. В салоне полностью изменился дизайн, появилась электронная приборная панель и более качественный пластик в отделке, также дизайнеры немного переосмыслили оптику и бампера. В Россию при этом привезут «актуальную» модель текущего модельного года, то есть дореформенную, что ранее подтвердили представители компании в официальном инстаграм-аккаунте.