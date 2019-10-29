Changan рассказал о российских моторах для конкурента Tiguan

Так же, как и «младшая» модель CS35 Plus, этот кроссовер получит оцинкованный кузов. В моторной гамме для российского рынка, как и для китайского, будет всего один двигатель — 1,5-литровый наддувный BlueCore, мощность которого снизили со 156 до 143 сил. Крутящий момент при этом остался неизменным — 225 Нм. Коробка также будет безальтернативной — шестидиапазонный автомат от фирмы Aisin.
В списке оснащения будет система курсовой устойчивости, которая умеет управлять подачей топлива и тормозами, бесключевой доступ, электромеханический стояночный тормоз, двухзонный климат-контроль, система помощи при спуске и при начале движения на подъем. Пока неизвестно, сколько будет комплектаций, и какие из опций войдут в базовое оснащение.
В середине августа модель пережила довольно радикальный рестайлинг на домашнем рынке — компания доработала экстерьер и интерьер кроссовера. В салоне полностью изменился дизайн, появилась электронная приборная панель и более качественный пластик в отделке, также дизайнеры немного переосмыслили оптику и бампера. В Россию при этом привезут «актуальную» модель текущего модельного года, то есть дореформенную, что ранее подтвердили представители компании в официальном инстаграм-аккаунте.
На домашнем рынке кроссовер, в пересчете на рубли, стоит от 780 тысяч рублей за базовую комплектацию до 1,03 миллиона рублей за топовую. Ценник на кроссовер для отечественного рынка пока держится в секрете, но он явно будет выше, учитывая издержки с экспортом и то, что стоимость более компактной модели CS35 стартует с отметки в 969 900 рублей.