Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:31

Changan рассказал о российских моторах для конкурента Tiguan

Кроссовер CS55 появится в России в ноябре

Китайская компании Changan раскрыла информацию о техническом оснащении кроссовера CS55, который приедет в Россию в следующем месяце и поборется за покупателей с Volkswagen Tiguan.

Так же, как и «младшая» модель CS35 Plus, этот кроссовер получит оцинкованный кузов. В моторной гамме для российского рынка, как и для китайского, будет всего один двигатель — 1,5-литровый наддувный BlueCore, мощность которого снизили со 156 до 143 сил. Крутящий момент при этом остался неизменным — 225 Нм. Коробка также будет безальтернативной — шестидиапазонный автомат от фирмы Aisin.

Салон дорестайлингового Changan CS55

В списке оснащения будет система курсовой устойчивости, которая умеет управлять подачей топлива и тормозами, бесключевой доступ, электромеханический стояночный тормоз, двухзонный климат-контроль, система помощи при спуске и при начале движения на подъем. Пока неизвестно, сколько будет комплектаций, и какие из опций войдут в базовое оснащение.

В середине августа модель пережила довольно радикальный рестайлинг на домашнем рынке — компания доработала экстерьер и интерьер кроссовера. В салоне полностью изменился дизайн, появилась электронная приборная панель и более качественный пластик в отделке, также дизайнеры немного переосмыслили оптику и бампера. В Россию при этом привезут «актуальную» модель текущего модельного года, то есть дореформенную, что ранее подтвердили представители компании в официальном инстаграм-аккаунте.

На домашнем рынке кроссовер, в пересчете на рубли, стоит от 780 тысяч рублей за базовую комплектацию до 1,03 миллиона рублей за топовую. Ценник на кроссовер для отечественного рынка пока держится в секрете, но он явно будет выше, учитывая издержки с экспортом и то, что стоимость более компактной модели CS35 стартует с отметки в 969 900 рублей.