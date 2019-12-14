Китайцы выпустили дизайнерский седан размером с новую «Джетту»

Продажи Changan Eado Plus в Поднебесной должны начаться в 2020 году. Цены пока не объявлены, но производитель не обещает удорожания относительно «обычной» версии без приставки Plus, которая стоит от 72 до 104 тысяч юаней (от 648 до 936 тысяч рублей по текущему курсу).

На других рынках Eado Plus пока продавать не планируют, хотя несколько лет назад Eado пытались безуспешно предложить российским потребителям. Известно, что в ближайшее время Changan придёт на наш рынок с вседорожником CS55.