Китайцы выпустили дизайнерский седан размером с новую «Джетту»

Новый Eado именуется фирмой-производителем как Eado Plus и легко узнаваем снаружи по массивной радиаторной решётке, вытянутым светодиодным фарам, перемычке между фонарями, другим бамперам, 17-дюймовым дискам и иному креплению заднего номера. По сравнению с предшественником габариты изменились незначительно: длина увеличилась на 20 миллиметров, а высота уменьшилась на 50 миллиметров при неизменной колёсной базе.
Фото: autohome.com.cn
В салоне Changan Eado Plus не стесняется заимствований у Mercedes-Benz: китайский седан комплектуется информационно-развлекательным комплексом с объединёнными 10,25-дюймовыми экранами а-ля MBUX. Для топ-версий положен кожаный салон, электрорегулировки передних сидений, двухцветное оформление интерьера, панорамная крыша, камеры кругового обзора и круиз-контроль.
Фото: Changan
Конструктивно Changan Eado Plus повторяет «старую» модель: гамма моторов состоит из атмосферника 1.6 мощностью 128 лошадиных сил (крутящий момент 161 Нм) и турбомотора 1.4 (158 лошадиных сил, 260 Нм крутящего момента). Безнаддувный агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом», более мощному двигателю положен 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением. Привод — на переднюю ось.
Продажи Changan Eado Plus в Поднебесной должны начаться в 2020 году. Цены пока не объявлены, но производитель не обещает удорожания относительно «обычной» версии без приставки Plus, которая стоит от 72 до 104 тысяч юаней (от 648 до 936 тысяч рублей по текущему курсу).
На других рынках Eado Plus пока продавать не планируют, хотя несколько лет назад Eado пытались безуспешно предложить российским потребителям. Известно, что в ближайшее время Changan придёт на наш рынок с вседорожником CS55.