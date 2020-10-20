В России появится новый китайско-французский пикап

Changan Hunter является экспортной версией рамного среднеразмерного пикапа с двухрядной четырехдверной кабиной и подключаемым полным приводом. На родине модель известна с 2019 года под именем Kaicene F70. Китайский пикап разработан совместно с французским концерном PSA и на североафриканском, а также южноамериканском рынках известен под названием Peugeot Landtrek.

В движение Kaicene F70 могут приводить три агрегата на выбор, два из которых — дизельные. Базовые версии оснащены 2,4-литровым бензиновым двигателем Mitsubishi мощностью 218 лошадиных сил (320 Нм). Также для пикапа доступны 2,5-литровый турбодизель Isuzu с отдачей 150 лошадиных сил (350 Нм) и 1,9-литровый дизель Yunnei Power с такими же характеристиками.

Регистрация модели в базе Роспатента свидетельствует о намерении китайского концерна вывести новый пикап на российский рынок.