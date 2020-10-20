В России появится новый китайско-французский пикап

Changan Hunter является экспортной версией рамного среднеразмерного пикапа с двухрядной четырехдверной кабиной и подключаемым полным приводом. На родине модель известна с 2019 года под именем Kaicene F70. Китайский пикап разработан совместно с французским концерном PSA и на североафриканском, а также южноамериканском рынках известен под названием Peugeot Landtrek.
В движение Kaicene F70 могут приводить три агрегата на выбор, два из которых — дизельные. Базовые версии оснащены 2,4-литровым бензиновым двигателем Mitsubishi мощностью 218 лошадиных сил (320 Нм). Также для пикапа доступны 2,5-литровый турбодизель Isuzu с отдачей 150 лошадиных сил (350 Нм) и 1,9-литровый дизель Yunnei Power с такими же характеристиками.
Регистрация модели в базе Роспатента свидетельствует о намерении китайского концерна вывести новый пикап на российский рынок.
ФИПС
CheryExeed TXL для России: раскрыты комплектации
Однако, несмотря на то, что компания зарегистрировала заявку на новый автомобиль вместе с общим названием марки, у китайского автопроизводителя может возникнуть конфликт с Ульяновским автозаводом, который с 2003 года использует название Hunter для своего внедорожника.
В настоящий момент в России можно приобрести пять моделей Changan, среди которых среднеразмерные CS75 и CS75 FL, субкомпактные CS35 и CS35 Plus, а также самый компактный в линейке — CS55.
В конце прошлой недели российские дилеры Haval начали продажи пикапов Great Wall Wingle 7. Новая модель уже появилась в наличии в одном из автосалонов марки. Пока приобрести пикап можно только в комплектации Comfort, включающей двухлитровый турбодизель мощностью 143 лошадиные силы и шестиступенчатую «механику». Стоимость модели составляет 1 749 000 рублей.