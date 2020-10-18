Российские дилеры Haval начали продажи пикапов Great Wall

Пока пикап Great Wall Wingle 7 доступен в России только с двухрядной кабиной и пятиместным салоном. Техника безальтернативна: под капотом 143-сильный турбодизель 2.0 в сочетании с 6-ступенчатой «механикой»; полный привод — с жёстко подключаемой передней осью и понижающей передачей. Известна цена единственной комплектации Comfort — от 1 миллиона 749 тысяч рублей.
Китайские автомобили
В стандартное оснащение входят светодиодные дневные ходовые огни, электрозеркала с обогревом, круиз-контроль, кондиционер и мультимедиасистема, однако противотуманные фары «нашему» Great Wall Wingle 7 не достались.
Пикап из Поднебесной приспособили к российским условиям: дорожный просвет — 212 миллиметров, днище, борта и колёсные арки покрыты специальным защитным антикоррозийным составом.
Скоро линейка пикапов Great Wall для России расширится: вслед за базовым грузовичок Wingle 7 на наш рынок выйдет богато оснащённый среднеразмерный рамный пикап Great Wall Pao.