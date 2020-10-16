CheryExeed TXL для России: раскрыты комплектации

Базовый TXL в Россию не привезут: автомобиль предложат в двух богатых комплектациях Luxury и Flagship. В первом варианте в список оснащения кроссовера входят светодиодные дневные ходовые огни, галогеновые фары, противотуманки, электронный стояночный тормоз и 18-дюймовые колёсные диски. Среди опций из «зимнего пакета» — обогрев передних кресел, лобового и заднего стёкол.
В салоне установлено четыре подушки безопасности, руль с кожаной оплеткой можно отрегулировать по вылету и углу наклона. Водительское сиденье настраивается электроникой в шести направлениях, а пассажирское – вручную в четырёх. Диагональ цифровой «приборки» — 10,25 дюйма; сенсорного экрана мультимедийной системы — 10,1 дюйма. Система «дружит» со смартфонами посредством системы QDlink. За звук отвечает аудиосистема Arkamys с шестью динамиками.
Chery
Кроме этого, TXL Luxury укомплектован двухзонным климат-контролем с системой очистки воздуха от мелкодисперсных частиц PM 2.5, четырьмя USB-разъёмами, подлокотниками с подстаканниками и зеркалом заднего вида с автозатемнением. Также заявлены камера заднего вида, датчики парковки, света и дождя, система мониторинга давления в шинах и функция открытия багажника «без рук», плюс богатый список ассистентов, включающий в себя помощника при старте в гору, системы контроля крутящего момента при замедлении и автоматической сушки тормозных дисков.
Chery
В топовой Flagship размерность колёсных дисков CheryExeed TXL составляет 19 дюймов, фары заменены на светодиодные, а крыша по умолчанию панорамная. В салоне имеется фоновая подсветка с возможностью выбора цвета и коврики, а пассажирское сиденье оснащено электрорегулировкой в шести направлениях, как и водительское.
Количество динамиков аудиосистемы увеличено до восьми. Также в список оснащения добавлены камеры кругового обзора, а набор ассистентов дополняют функция автоматической парковки, система мониторинга слепых зон и помощник при выезде задним ходом.
CheryExceed TXL оснащается «турбочетвёркой» объёмом 1,6 литра с двумя распредвалами и непосредственным впрыском топлива. Мотор выдаёт 186 лошадиных сил и 285 Нм крутящего момента и агрегатируется с роботизированной коробкой DCT7 с двумя «мокрыми» сцеплениями. В России кроссовер предложат только с полным приводом.
Стоимость TXL на отечественном рынке пока держится в секрете. За базовый кроссовер в Китае просят 135,9 тысячи юаней или 1,5 миллиона рублей по текущему курсу. Известно, что до конца октября TXL поступит в 15 дилерских центров, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре, Перми, Челябинске, Тюмени, Кемерово и Иркутске.