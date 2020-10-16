CheryExeed TXL для России: раскрыты комплектации

Базовый TXL в Россию не привезут: автомобиль предложат в двух богатых комплектациях Luxury и Flagship. В первом варианте в список оснащения кроссовера входят светодиодные дневные ходовые огни, галогеновые фары, противотуманки, электронный стояночный тормоз и 18-дюймовые колёсные диски. Среди опций из «зимнего пакета» — обогрев передних кресел, лобового и заднего стёкол.

В салоне установлено четыре подушки безопасности, руль с кожаной оплеткой можно отрегулировать по вылету и углу наклона. Водительское сиденье настраивается электроникой в шести направлениях, а пассажирское – вручную в четырёх. Диагональ цифровой «приборки» — 10,25 дюйма; сенсорного экрана мультимедийной системы — 10,1 дюйма. Система «дружит» со смартфонами посредством системы QDlink. За звук отвечает аудиосистема Arkamys с шестью динамиками.