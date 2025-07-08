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Опубликовано 08 июля 2025, 09:37
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Changan раскрыл дату рыночного дебюта трех новинок в России

Китайцы показали три новых модели под разными марками
Changan рассказал, когда начнет продажи трех новинок в России. На выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге, китайский автогигант Changan презентовал три новых автомобиля — новый кроссовер Changan CS75 Plus, электрический седан Avatr 12 и гибридный внедорожник Deepal G318. Changan и Avatr появятся в продаже на российском рынке в сентябре нынешнего года, а Deepal — в октябре либо ноябре.
Слева направо: Deepal G318, Changan CS75 Plus New и Avatr 12
Слева направо: Deepal G318, Changan CS75 Plus New и Avatr 12
© Changan
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Changan CS75 Plus шагнул в новое поколение, «переехал» на другую платформу и вырос в габаритах: длина увеличилась на 60 миллиметров, ширина — на 45, а колесная база — на 90 миллиметров. В гамму входят моторы 1.5 и 2.0, работающие совместно с восьмидиапазонным автоматом. Привод может быть передним либо полным.

Avatr 12 станет второй моделью бренда в России после электрокросса 11. Россиянам пятиметровый седан предложат с одним либо двумя моторами пока неизвестной мощности. Емкость тяговой батареи от CATL — 94,5 киловатт-часа, а запас хода заявлен на уровне 700 километров.

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Deepal G318, который дебютирует последним, оснащается последовательно-гибридной силовой установкой. С колесами связаны электрические моторы суммарной мощностью 430 лошадиных сил (575 Нм крутящего момента). ДВС играет роль генератора энергии. Только на электротяге внедорожник проедет 190 километров, а общий запас хода достигает 1100. G318 оборудован пневмоподвеской, способен буксировать прицеп массой до 1,6 тонны и перевозить до 120 килограммов на крыше.

До конца года Changan предложит россиянам еще одну новинку — лифтбек Uni-V с полным приводом. Он получит установку, как у Uni-K, — с двухлитровым мотором и классическим автоматом.