Changan раскрыл дату рыночного дебюта трех новинок в России

Changan CS75 Plus шагнул в новое поколение, «переехал» на другую платформу и вырос в габаритах: длина увеличилась на 60 миллиметров, ширина — на 45, а колесная база — на 90 миллиметров. В гамму входят моторы 1.5 и 2.0, работающие совместно с восьмидиапазонным автоматом. Привод может быть передним либо полным.

Avatr 12 станет второй моделью бренда в России после электрокросса 11. Россиянам пятиметровый седан предложат с одним либо двумя моторами пока неизвестной мощности. Емкость тяговой батареи от CATL — 94,5 киловатт-часа, а запас хода заявлен на уровне 700 километров.