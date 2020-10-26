Появились первые фотографии кроссовера Changan с необычным спойлером

Uni-V станет второй моделью молодёжной линейки Changan после кроссовера Uni-T, всего же в линейку войдут пять автомобилей.
На снимках виден белоснежный купеобразный кроссовер, получивший диодную оптику и решётку радиатора со сложным рисунком, состоящим из множества трапециевидных элементов. Над задним стеклом расположили необычный элемент – раздвоенный спойлер с повторителями стоп-сигнала, под которым расположена камера заднего вида.
Фото: CarNewsChina
Кроссовер Changan CS35PLUS получил ряд обновлений в России
По данным CarNewsChina, Uni-V частично позаимствует внешность у концепт-кара Changan Vision-V, представленного в конце сентября на Пекинском автосалоне. Платформой, а также мотором с новинкой поделится Changan CS95. Uni-V оснастят 2,0-литровым турбодвигателем с четырьмя цилиндрами, работающим в паре с восьмидиапазонным автоматом. На CS95 мотор развивает 233 лошадиных силы и 360 Нм крутящего момента.
Changan
На сегодняшний день российская линейка Changan представлена четырьмя моделями: кроссоверами CS35, CS35 Plus, CS55 и CS75. Ранее китайская марка собиралась привезти в Россию и большой CS95, однако изменила свои планы – вместо него в 2021 году до отечественного рынка доберётся Uni-T. В Китае он комплектуется наддувным мотором 1.5 мощностью 180 лошадиных сил и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
За первые девять месяцев 2020 года Changan реализовал в России 4809 автомобилей. Самым популярным из них стал кроссовер CS35 Plus – на него пришлось 2398 продаж.