Появились первые фотографии кроссовера Changan с необычным спойлером

Uni-V станет второй моделью молодёжной линейки Changan после кроссовера Uni-T, всего же в линейку войдут пять автомобилей.

На снимках виден белоснежный купеобразный кроссовер, получивший диодную оптику и решётку радиатора со сложным рисунком, состоящим из множества трапециевидных элементов. Над задним стеклом расположили необычный элемент – раздвоенный спойлер с повторителями стоп-сигнала, под которым расположена камера заднего вида.