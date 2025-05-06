В России поддержат создание зарядных хабов для электромобилей на государственном уровне

Сегодня в России функционируют лишь отдельные примеры подобных комплексов, один из которых — в Москве, где установлено 10 скоростных станций мощностью 120 киловатт каждая. В среднем одна зарядка занимает от 35 до 40 минут. Несмотря на технологические возможности, загрузка обычных уличных «розеток» остается низкой — всего 2–4 процента. По мнению экспертов, такая ситуация обусловлена тем, что владельцы электромобилей чаще всего предпочитают заряжать свои машины дома, а не на публичных станциях.