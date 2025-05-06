В России поддержат создание зарядных хабов для электромобилей на государственном уровне

В России поддержат создание зарядных хабов для электромобилей на государственном уровнеМинпромторг разработает новую программу субсидий для операторов зарядных станций
В Министерстве промышленности и торговли анонсировали подготовку новой программы, направленной на поддержку создания зарядной инфраструктуры для электромобилей. В отличие от предыдущей инициативы, которая действовала с 2022 по 2024 год и компенсировала до 60 процентов расходов на строительство и подключение зарядных станций, в новой программе появятся так называемые зарядные хабы. Это специализированные комплексы с множеством розеток и мощной электроустановкой, обеспечивающей одновременную зарядку нескольких машин.
Сегодня в России функционируют лишь отдельные примеры подобных комплексов, один из которых — в Москве, где установлено 10 скоростных станций мощностью 120 киловатт каждая. В среднем одна зарядка занимает от 35 до 40 минут. Несмотря на технологические возможности, загрузка обычных уличных «розеток» остается низкой — всего 2–4 процента. По мнению экспертов, такая ситуация обусловлена тем, что владельцы электромобилей чаще всего предпочитают заряжать свои машины дома, а не на публичных станциях.
Ранее в России обсуждалась инициатива об обязательной установке зарядных устройств в новостройках. Минстрой предложил закрепить не менее 5 процентов парковочных мест в жилых комплексах за электромобилями и гибридными авто, оснастив их соответствующей инфраструктурой.