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14:00

Dodge Charger превратили в стильный пикап

Дизайнер Абимелек Ареллано придумал новую версию Dodge Charger

Александр Пономарев
Художник скрестил классический Dodge Charger с Chevrolet El Camino и назвал получившийся легковой пикап Hellcamino.

В отличие от других американских марок, Dodge довольно долго не решался выпустить легковой пикап и до появления Dodge Rampage в начале 1980-х годов ему нечем было ответить на такие оригинальные автомобили, как Chevrolet El Camino или Ford Ranchero. Американский дизайнер Абимелек Ареллано попытался представить, как выглядел бы легендарный Dodge Charger 1969 года, если бы вместо заднего дивана и отдельного багажника у него была большая грузовая платформа.

До средней стойки кузова автомобиль остался обычным «Чарджером», но затем его крыша круто наклоняется вниз и заканчивается слегка наклонённым задним стеклом. За спинками передних сидений разместили открытую грузовую платформу. Вдобавок художник решил оснастить пикап Charger могучим 6,2-литровым V8 Hellcat с механическим нагнетателем, что позволило ему назвать виртуальную модель Hellcamino. На рендерах можно заметить большие колёса с матовыми серыми спицами и полированным ободом, а также выхлопную систему с выведенным перед задним правым колесом прямоугольным патрубком.