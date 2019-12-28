Dodge Charger превратили в стильный пикап

В отличие от других американских марок, Dodge довольно долго не решался выпустить легковой пикап и до появления Dodge Rampage в начале 1980-х годов ему нечем было ответить на такие оригинальные автомобили, как Chevrolet El Camino или Ford Ranchero. Американский дизайнер Абимелек Ареллано попытался представить, как выглядел бы легендарный Dodge Charger 1969 года, если бы вместо заднего дивана и отдельного багажника у него была большая грузовая платформа.