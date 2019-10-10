Dodge Charger получит полный привод от Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Информации о проекте практически нет. Основой шоу-кара станет Dodge Charger SRT Hellcat Widebody; под его капотом установят «восьмерку» на базе блока HEMI Demon, но с двумя турбонагнетателями вместо компрессора. По слухам, отдача двигателя превысит 1000 лошадиных сил, что неудивительно, ведь в портфолио SpeedKore есть аналогичный мотор, который выдает 1419 сил.

Спидкоровский «Чарджер» получит не только мощный мотор, но и полный привод. Вероятно, трансмиссию позаимствуют у Jeep Grand Cherokee Trackhawk: система Quadra-Trac без понижающего ряда в нормальных условиях отправляет назад 60 процентов тяги, а в режиме Track — 70 процентов. Обычный седан тоже предлагается с полным приводом (момент на заднюю ось подается при пробуксовке передних колес), но он доступен только в версии SXT с V6 3.6 Pentastar.