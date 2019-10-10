Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
14:28

Dodge Charger получит полный привод от Jeep Grand Cherokee Trackhawk

На шоу SEMA дебютирует седан от SpeedKore Performance Group

Американская фирма SpeedKore Performance Group, известная своим карбоновым рестомодом «Чарджера» образца 1970 года, привезет в этом году на тюнинг-выставку SEMA полноприводный Dodge Charger SRT Hellcat Widebody. Седан оснастят двигателем на базе демоновского компрессорного 6.2 V8, отдача которого, по слухам, превысит тысячу лошадиных сил.

Информации о проекте практически нет. Основой шоу-кара станет Dodge Charger SRT Hellcat Widebody; под его капотом установят «восьмерку» на базе блока HEMI Demon, но с двумя турбонагнетателями вместо компрессора. По слухам, отдача двигателя превысит 1000 лошадиных сил, что неудивительно, ведь в портфолио SpeedKore есть аналогичный мотор, который выдает 1419 сил.

Спидкоровский «Чарджер» получит не только мощный мотор, но и полный привод. Вероятно, трансмиссию позаимствуют у Jeep Grand Cherokee Trackhawk: система Quadra-Trac без понижающего ряда в нормальных условиях отправляет назад 60 процентов тяги, а в режиме Track — 70 процентов. Обычный седан тоже предлагается с полным приводом (момент на заднюю ось подается при пробуксовке передних колес), но он доступен только в версии SXT с V6 3.6 Pentastar.

Прошлогодний SEMA-проект SpeedKore внешне похож на Dodge Charger образца 1970. На самом деле автомобиль построен вокруг индивидуально спроектированной рамы с кузовными панелями из углепластика и оснащен компрессорным двигателем от экстремального Challenger SRT Demon, форсированным до 979 лошадиных сил..