Новинка получит более агрессивный дизайн

Пульс

Обновленный Dodge Charger SRT Hellcat: первое изображение

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10 мая 2018

Компания Dodge опубликовала первое изображение обновленного седана Charger SRT Hellcat. На снимке можно рассмотреть переднюю часть машины, в том числе новый воздухозаборник-«ноздрю», расположенный рядом с фарой.

[Тест Dodge Hellcat: краткая история отношений человека и масл-кара, с прологом и эпилогом](https://motor.ru/testdrives/hellcat.htm)

Тест Dodge Hellcat: краткая история отношений человека и масл-кара, с прологом и эпилогом

По мнению дизайнеров компании, эти и другие стилистические решения должны придать модели более агрессивный внешний вид. О технических изменениях информации пока нет.

Дорестайлинговый Dodge Charger SRT Hellcat оснащается 6,2-литровым двигателем V8 c приводным нагнетателем. Отдача агрегата составляет 717 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час седан разгоняется за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 328 километров в час.

Нынешний Dodge Charger SRT Hellcat

Нынешний Dodge Charger SRT Hellcat

Ранее Dodge показал, как будет выглядеть обновленный масл-кар Challenger SRT Hellcat. Новинка получит капот в стиле машин 1960-1970 годов и модернизированный 6,2-литровый «атмосферник» Hemi V8 Hellcat.

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