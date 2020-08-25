Глава Tesla намекнул на доступный электрический хэтчбек для Европы

В ходе совещания с инвесторами и аналитиками Маск отметил, что у компании «не получится преуспеть в своей миссии, если мы не сделаем машины доступными». Глава компании добавил, что слишком высокая цена электрокаров – одна из основных проблем Tesla, вызывающих у него беспокойство.
«Было бы разумно выпустить некий компактный автомобиль и, возможно, еще одну модель большей вместимости», – сказал Маск.
Другой информации о возможной новинке он не предоставил. По данным Autocar, базой для хэтчбека станет самая доступная модель в линейке Tesla – Model 3, а сборку могут наладить на заводе американской компании Gigafactory 4 в Германии. На сегодняшний день «Гигафабрика» еще не достроена. По планам Маска, она начнет выпускать электрокары Tesla Model 3 и Tesla Model Y и комплектующие уже в следующем году.
Autocar
Ранее глава Tesla рассказывал о новой технологии, охарактеризованной как «революция в автомобильном кузовостроении», и гигантской машине для литья алюминия, которая появится на предприятии. По его словам, технология позволяет сократить количество отдельных частей рамы автомобиля с 70 до двух, делая производство проще и дешевле. Вероятно, первая европейская «Гигафабрика» и машина, упрощающая изготовление кузовов, помогут ускорить создание новых моделей.
На сегодняшний день в линейку Tesla входят четыре электрокара: Model X, Model Y, Model S и Model 3. Последний является самым дешевым автомобилем марки и стоит в США от 37 990 долларов или 2,8 миллиона рублей по текущему курсу.