Глава Tesla намекнул на доступный электрический хэтчбек для Европы

Другой информации о возможной новинке он не предоставил. По данным Autocar, базой для хэтчбека станет самая доступная модель в линейке Tesla – Model 3, а сборку могут наладить на заводе американской компании Gigafactory 4 в Германии. На сегодняшний день «Гигафабрика» еще не достроена. По планам Маска, она начнет выпускать электрокары Tesla Model 3 и Tesla Model Y и комплектующие уже в следующем году.