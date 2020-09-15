«АвтоВАЗ» нашёл способ сэкономить миллионы на сборке Lada Vesta

Видео с такой информацией опубликовано на YouTube-канале «НА ЗАВОДЕ». С помощью работников металлургического производства и управления лабораторно-испытательных работ (УЛИР) «АвтоВАЗу» за полгода удалось найти более дешёвый эквивалент, который, как отмечают на видео, не уступает по характеристикам используемому материалу.

Все необходимые испытания новых колёсных ступиц уже проведены. Сообщается, что благодаря иному материалу концерну удастся сэкономить 96 рублей на каждом экземпляре Lada Vesta. За год экономия превысит 10 миллионов рублей.