Самый дешевый в мире новый бензиновый V8 оказался из России

Ford Windsor V8 (он же Small Block) тоже разработан в 1960-е, и самая доступная конфигурация карбюраторная до сих пор! Американский мотор более мощный и тяговитый: отдача составляет 365 лошадиных сил и 489 Нм. Цены на базовый 5,0-литровый мотор по ту сторону океана варьируются в диапазоне от 5,8 до 6,3 тысячи долларов. В других странах V8 ещё дороже: производство бензиновых агрегатов такого типа сохранили Германия, Япония, Китай, Италия, Великобритания, Канада и Мексика.