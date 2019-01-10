Tesla отказалась от «дешевых» Model S и Model X

Цены на Tesla Model S в версии на 75 киловатт-часов начинаются от 66 750 долларов (около 4,5 миллиона рублей по текущему курсу), а на Model X – от 72 950 долларов (4,9 миллиона рублей). Теперь же в линейке марки эти модели останутся только с комплектами батарей емкостью 100 киловатт-часов: «Эска» обойдется минимум в 84 750 долларов (5,6 миллиона рублей), а «Икс» – в 87 950 долларов (5,9 миллиона рублей).

Самой доступной модель «Теслы» остается Model 3, представленная в 2017 году. Базовый вариант, способный проехать без подзарядки около 418 километров, стоит 45 тысяч долларов. Цены на топовые модификации доходят до 78 тысяч.