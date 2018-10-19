Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
16:36

У Tesla Model 3 появилась «дешевая» версия

Цена электрокара с учетом субсидии составит 33 200 долларов

В линейке электрокара Tesla Model 3 появилась новая начальная версия Mid Range RWD, цена которой с учетом государственной субсидии составит 33 200 долларов, без — 45 000 долларов. Заявленный запас хода электрокара по циклу EPA — 418 километров. С места до 60 миль в час (97 километров в час) заднеприводная Model 3 разгоняется за 5,6 секунды.

Одновременно с выходом новой версии из каталога Tesla пропала Model 3 с задним приводом и более «дальнобойной» батареей, которая могла проезжать на одной зарядке до 499 километров. Цена такой машины составляла 49 тысяч долларов. Илон Маск сообщил в твиттере, что заказать Model Long Range RWD можно будет в течение ближайших одной-двух недель.

Также для заказа по-прежнему доступны полноприводные Model 3 в версии Long Range и Performance. Обе могут проехать на одной зарядке до 499 километров, а разгоняются до 60 миль в час (97 километров в час) за 4,5 и 3,3 секунды соответственно. Цена AWD-версий составляет 54 и 78 тысяч долларов.

Tesla Model 3 можно заказать и в России. Версия электрокара со стандартной батареей обойдется в 4 475 352 рублей, увеличенной емкости — в 5 528 376 рублей.

Загрузка...
Теги:
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...