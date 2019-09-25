В России отзывают Jeep Cherokee с дефектными коробками

Под сервисную кампанию попадают автомобили, которые были реализованы в период с марта 2014 года по сегодняшний день. У этих внедорожников залипает фрикционная муфта, из-за чего во время движения включается «нейтралка» и происходит резкая потеря тяги на ведущих колесах.

Представители компании проинформируют владельцев неисправных автомобилей о необходимости приехать на ремонт. Также можно самостоятельно проверить, попадает ли машина под отзыв, сверившись со списком VIN-номеров.

На всех дефектных внедорожниках сотрудники сервиса обновят программное обеспечение блока управления трансмиссией.