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Опубликовано 09 июня 2024, 16:16
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Популярный в России бизнес-седан Chery получит классический автомат

Сменить коробку передач решено во время планового апгрейда осенью
Популярный в России бизнес-седан Chery получит классический автомат. Китайские журналисты поделились фотографиями с закрытой презентации, на которых расписан график обновлений Arrizo 8. В ноябре модель переведут на традиционный 8-ступенчатый автомат с гидротрансформатором: трансмиссия будет сочетаться с 2,0-литровым мотором. Вдобавок Chery Arrizo 8 перейдёт на продвинутый чип Snapdragon 8155 и отличится новыми опциями.
Популярный в России бизнес-седан Chery получит классический автомат
© Chery
Сергей Ильин

Chery Arrizo 8 стал популярен в России: за первый квартал 2024 года бизнес-седан разошёлся тиражом 2,5 тысячи штук, причём есть среди покупателей и Росгвардия, и МЧС. У нас продают версии с двигателем 1.6, а в Поднебесной есть «старший» турбомотор 2.0: именно он променяет 7-ступенчатый «робот» на 8-ступенчатый автомат собственной разработки Chery.

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По предварительным данным, новая коробка передач выдерживает крутящий момент до 440 Нм, что с запасом превосходит характеристики «турбочетвёрки» 2.0 (254 силы, 390 Нм). Также покупателей может привлечь медиасистема с новым процессором и улучшенным быстродействием. Опций обещано немного: электропривод крышки багажника и лючка бензобака, а также появление электрорегулировок пассажирского кресла у базовых седанов.

Можно предположить, что Chery Arrizo 8 с автоматом станет самой дорогой версией, то есть цены превысят отметку 150 тысяч юаней (21 тысяча долларов). Базовый бизнес-седан в Китае стоит 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов). В России гамма недавно была расширена, поэтому стартовая цена снизилась до 2,8 миллиона рублей.

Источник:Autohome.com.cn
Автор:Сергей Ильин
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