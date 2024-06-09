Популярный в России бизнес-седан Chery получит классический автомат

Популярный в России бизнес-седан Chery получит классический автоматСменить коробку передач решено во время планового апгрейда осенью
Chery Arrizo 8 стал популярен в России: за первый квартал 2024 года бизнес-седан разошёлся тиражом 2,5 тысячи штук, причём есть среди покупателей и Росгвардия, и МЧС. У нас продают версии с двигателем 1.6, а в Поднебесной есть «старший» турбомотор 2.0: именно он променяет 7-ступенчатый «робот» на 8-ступенчатый автомат собственной разработки Chery.
По предварительным данным, новая коробка передач выдерживает крутящий момент до 440 Нм, что с запасом превосходит характеристики «турбочетвёрки» 2.0 (254 силы, 390 Нм). Также покупателей может привлечь медиасистема с новым процессором и улучшенным быстродействием. Опций обещано немного: электропривод крышки багажника и лючка бензобака, а также появление электрорегулировок пассажирского кресла у базовых седанов.
Можно предположить, что Chery Arrizo 8 с автоматом станет самой дорогой версией, то есть цены превысят отметку 150 тысяч юаней (21 тысяча долларов). Базовый бизнес-седан в Китае стоит 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов). В России гамма недавно была расширена, поэтому стартовая цена снизилась до 2,8 миллиона рублей.