Популярный в России бизнес-седан Chery получит классический автомат

Chery Arrizo 8 стал популярен в России: за первый квартал 2024 года бизнес-седан разошёлся тиражом 2,5 тысячи штук, причём есть среди покупателей и Росгвардия, и МЧС. У нас продают версии с двигателем 1.6, а в Поднебесной есть «старший» турбомотор 2.0: именно он променяет 7-ступенчатый «робот» на 8-ступенчатый автомат собственной разработки Chery.