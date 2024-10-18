У Chery появился летающий автомобиль

Машина состоит из трех частей — конструкции с винтами, кабины и шасси. В салоне нет ни одного органа управления, так как устройство полностью автономное.

Land and Air Vehicle, как следует из его названия, может передвигаться как по земле, так и по воздуху. Если, например, образовалась пробка, аппарат может облететь ее и приземлиться на свободную дорогу. Он относится к типу VTOL — то есть, может взлетать и садиться вертикально.