У Chery появился летающий автомобиль

У Chery появился летающий автомобильПрототип уже пролетел 80 километров
Машина состоит из трех частей — конструкции с винтами, кабины и шасси. В салоне нет ни одного органа управления, так как устройство полностью автономное.
Land and Air Vehicle, как следует из его названия, может передвигаться как по земле, так и по воздуху. Если, например, образовалась пробка, аппарат может облететь ее и приземлиться на свободную дорогу. Он относится к типу VTOL — то есть, может взлетать и садиться вертикально.
В основе лежит собственная архитектура Chery S2ma-scalable intellectual Mars. В кабине могут уместиться два человека. Максимальная высота полета — километр, скорость — 120 километров в час. В воздухе машина может провести около 40 минут. Другой информации о «технике» пока нет, как и о сроках завершения разработки.
Разработкой воздушного транспорта занимаются соотечественники Chery из Xpeng, GAC, SAIC и Geely. Вкладываются в это направление и другие мировые автогиганты. Например, Toyota недавно провела очередной раунд инвестиций в американскую компанию Joby Aviation, специализирующуюся на аэротакси. Общий объем вложений японцев вырос почти до миллиарда долларов.