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Опубликовано 18 октября 2024, 17:21
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У Chery появился летающий автомобиль

Прототип уже пролетел 80 километров
Chery представила прототип летающего беспилотного автомобиля. На собственной инновационной конференции в Китае Chery показала Land and Air Vehicle — летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. Пока он находится в стадии разработки, но прототип уже смог пролететь 80 километров в ходе испытательного полета, пишет Car News China.
У Chery появился летающий автомобиль
© Car News China
Мария Руцкая

Машина состоит из трех частей — конструкции с винтами, кабины и шасси. В салоне нет ни одного органа управления, так как устройство полностью автономное.

Land and Air Vehicle, как следует из его названия, может передвигаться как по земле, так и по воздуху. Если, например, образовалась пробка, аппарат может облететь ее и приземлиться на свободную дорогу. Он относится к типу VTOL — то есть, может взлетать и садиться вертикально.

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В основе лежит собственная архитектура Chery S2ma-scalable intellectual Mars. В кабине могут уместиться два человека. Максимальная высота полета — километр, скорость — 120 километров в час. В воздухе машина может провести около 40 минут. Другой информации о «технике» пока нет, как и о сроках завершения разработки.

Разработкой воздушного транспорта занимаются соотечественники Chery из Xpeng, GAC, SAIC и Geely. Вкладываются в это направление и другие мировые автогиганты. Например, Toyota недавно провела очередной раунд инвестиций в американскую компанию Joby Aviation, специализирующуюся на аэротакси. Общий объем вложений японцев вырос почти до миллиарда долларов.

Источник:Car News China
Автор:Мария Руцкая
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#Chery
#Летающие машины
#Китай