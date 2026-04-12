Chery начала продажи в Китае гибридного кроссовера Fengyun T9L с запасом хода 2 тысячи километров

Автомобиль построен на новой на модульной платформе и предлагается в пятиместной компоновке. Габариты: длина 4870 мм, ширина 1930 мм, высота 1710 мм, колесная база — 2920 мм. Дизайн выполнен в новом стиле: закрытая решетка, узкие светодиодные фары и OLED-фонари.

В салоне установлен двуспицевый руль, за ним расположены жидкокристаллическая приборная панель и «плавающий» центральный экран, а для задних пассажиров предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный экран.

За атмосферу отвечает 256-цветная подсветка. Крыша выполнена в виде панорамного люка с электрической шторкой. Аудиосистема AI Boya Sound включает в себя 23 динамика.

Новый гибрид получил моторы мощностью 329 или 510 л.с. Базовая версия сочетает 1,5-литровый «атмосферник» с электромотором, старшие оснащаются турбодвигателем 1,5 л. и более мощным электромотором. Батарея Rhino H ёмкостью 32,7 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге 135 или 230 км. Суммарный запас хода достигает 2 тыс. километров.

