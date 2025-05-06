В России появятся еще две марки от Chery

В России появятся еще две марки от CheryСроки пока не озвучены
«Если мы говорим про марки, которые могут быть официально представлены в России, то выделил бы бренд Lepas, который в Шанхае был нам презентован. И iCar», — сказал РИА Новости директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, посетивший шанхайский автосалон.
Lepas — это новый глобальный бренд Chery, ориентированный на потребителей, «стремящихся к высокому уровню жизни». Его первенцем стал 4,7-метровый кроссовер L8. Машину уже показали вживую в Шанхае, но она оказалась неоригинальной — под другими шильдиками предстал прошлогодний Chery Tiggo 8 Plus. Последний в КНР оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 197 либо 254 лошадиные силы в связке с семидиапазонным «роботом» либо восьмиступенчатым автоматом.
Бренд Lepas изначально нацелен на экспорт. Сообщалось, что поставлять машины собираются в развивающиеся страны — Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Южную Америку.
Что касается iCar, то Chery с 2023 года рассматривает возможность запуска марки в России. Окончательное решение собирались принять во второй половине 2024 года, «в том числе с учетом рыночной конъюнктуры». Первой моделью может стать iCar 03 — компактный электрокроссовер размером с Omoda C5.
В моноприводном варианте единственный электромотор выдает 184 силы, а полноприводному положены два агрегата суммарной мощностью 278 сил. С места до 100 километров в час такой кроссовер разгоняется за 6,5 секунды. Максимальный запас хода, обеспечиваемый самой крупной батареей емкостью 70 киловатт-часов — 501 километр.