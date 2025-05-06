В России появятся еще две марки от Chery

«Если мы говорим про марки, которые могут быть официально представлены в России, то выделил бы бренд Lepas, который в Шанхае был нам презентован. И iCar», — сказал РИА Новости директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, посетивший шанхайский автосалон.

Lepas — это новый глобальный бренд Chery, ориентированный на потребителей, «стремящихся к высокому уровню жизни». Его первенцем стал 4,7-метровый кроссовер L8. Машину уже показали вживую в Шанхае, но она оказалась неоригинальной — под другими шильдиками предстал прошлогодний Chery Tiggo 8 Plus. Последний в КНР оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 197 либо 254 лошадиные силы в связке с семидиапазонным «роботом» либо восьмиступенчатым автоматом.