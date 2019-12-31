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10:37

Самый большой кроссовер Chery сертифицировали в России

Tiggo 8 предложат с салоном на пять и семь посадочных мест

Алексей Носаченко
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Chery Tiggo 8. Самый крупный в линейке китайской компании кроссовер сертифицирован с двумя и тремя рядами сидений, а также безальтернативной двухлитровой «турбочетверкой».

В длину Chery Tiggo 8 насчитывает 4700 миллиметров. На китайском рынке кроссовер предлагается с салоном на пять, шесть или семь посадочных мест, а также турбомоторами 1.5 TCI (156 сил, 230 Нм) и 1.6 TGDI (190 сил, 290 Нм) из семейства Acteco. Однако в России модель сертифицирована с другим двигателем: двухлитровой «турбочетверкой» на 170 сил и 250 Нм момента. Агрегат может работать на бензине АИ-92 и сопряжен с вариатором. К нам Tiggo 8 прибудет с пяти- или семиместным салоном и только передним приводом.

Судя по ОТТС, в оснащение Chery Tiggo 8 войдут подогрев передних сидений, климат-контроль, боковые зеркала с электроприводом. За доплату его можно будет укомплектовать люком или панорамной крышей, обогревом руля и задних сидений, парковочной камерой, а также электрическим приводом двери багажника.

Недавно Tiggo 8 пережил небольшое обновление. У кроссовера изменился салон: там появился отдельно стоящий «планшет» мультимедийной системы, руль со срезанным внизу ободом, сенсорный блок управления климатической установкой с двумя «шайбами» и электронный джойстик трансмиссии. Корректировки внешности ограничились новой решеткой радиатора, измененным передним бампером, диодными фарами с динамическими поворотниками и появлением четырехсекционных противотуманок.