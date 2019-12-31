Самый большой кроссовер Chery сертифицировали в России

В длину Chery Tiggo 8 насчитывает 4700 миллиметров. На китайском рынке кроссовер предлагается с салоном на пять, шесть или семь посадочных мест, а также турбомоторами 1.5 TCI (156 сил, 230 Нм) и 1.6 TGDI (190 сил, 290 Нм) из семейства Acteco. Однако в России модель сертифицирована с другим двигателем: двухлитровой «турбочетверкой» на 170 сил и 250 Нм момента. Агрегат может работать на бензине АИ-92 и сопряжен с вариатором. К нам Tiggo 8 прибудет с пяти- или семиместным салоном и только передним приводом.