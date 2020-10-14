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Раскрыт салон премиального кроссовера CheryExeed TXL для России

Автомобиль выйдет на отечественный рынок в ближайшие дни

CheryExeed TXL © Chery
Мария Евдокимова
Премиальная марка CheryExeed (суббренд китайской Chery) готовится вывести на российский рынок свою первую модель – большой кроссовер TXL. В преддверии старта продаж компания рассекретила интерьер новинки.

На представленных изображениях салон TXL выполнен в чёрном цвете, в отделке использованы алюминиевые элементы. Сиденья обиты экокожей со стёгаными вставками. Передние кресла имеют электрорегулировку в шести направлениях и функцию «памяти», которая позволяет сохранять применяемые настройки.

На передней панели расположен трёхспицевый мультируль с усечённой нижней частью, полностью цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и 10,1-дюймовый «парящий» сенсорный экран мультимедийной системы с технологией multi-touch, Apple CarPlay и Android Auto.

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CheryExeed TXL

Фото: Chery

Двухзонный климат-контроль управляется шайбами-«крутилками» со встроенными мини-дисплеями, отображающими текущую температуру. За звук в салоне отвечает аудиосистема 3D Sound от Arkamys с интеллектуальной системой коррекции звучания.

TXL оснащён системой контроля воздуха AQS со специальной подсветкой, которая меняет цвет с синего на красный при превышении в воздухе концентрации PM2.5 – мелкодисперсных частиц твёрдых материалов или жидкостей. Кроме этого, в список оснащения войдут система помощи при выезде задним ходом, камеры кругового обзора, парковочный помощник, система мониторинга слепых зон и панорамная крыша.

CheryExeed TXL

Chery

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CheryExceed TXL россиянам предложат с безальтернативной «турбочетвёркой» объёмом 1,6 литра с двумя распредвалами и непосредственным впрыском топлива. Мотор развивает 186 лошадиных сил и 285 Нм крутящего момента.

Стоимость TXL пока держится в секрете. В Китае его стоимость стартует с 135,9 тысячи юаней или 1,5 миллиона рублей по текущему курсу. Кроме TXL, CheryExeed собирается привезти в Россию ещё две модели: внедорожник VX и компактный кроссовер LX. LX позиционируется на ступеньку ниже TXL, а самым крупным в линейке марки станет VX, ещё не поступивший в продажу в Китае.

Источник: Chery