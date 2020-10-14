Раскрыт салон премиального кроссовера CheryExeed TXL для России

На представленных изображениях салон TXL выполнен в чёрном цвете, в отделке использованы алюминиевые элементы. Сиденья обиты экокожей со стёгаными вставками. Передние кресла имеют электрорегулировку в шести направлениях и функцию «памяти», которая позволяет сохранять применяемые настройки.

На передней панели расположен трёхспицевый мультируль с усечённой нижней частью, полностью цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и 10,1-дюймовый «парящий» сенсорный экран мультимедийной системы с технологией multi-touch, Apple CarPlay и Android Auto.