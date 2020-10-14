Раскрыт салон премиального кроссовера CheryExeed TXL для России

На представленных изображениях салон TXL выполнен в чёрном цвете, в отделке использованы алюминиевые элементы. Сиденья обиты экокожей со стёгаными вставками. Передние кресла имеют электрорегулировку в шести направлениях и функцию «памяти», которая позволяет сохранять применяемые настройки.
На передней панели расположен трёхспицевый мультируль с усечённой нижней частью, полностью цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и 10,1-дюймовый «парящий» сенсорный экран мультимедийной системы с технологией multi-touch, Apple CarPlay и Android Auto.
Фото: Chery
Двухзонный климат-контроль управляется шайбами-«крутилками» со встроенными мини-дисплеями, отображающими текущую температуру. За звук в салоне отвечает аудиосистема 3D Sound от Arkamys с интеллектуальной системой коррекции звучания.
TXL оснащён системой контроля воздуха AQS со специальной подсветкой, которая меняет цвет с синего на красный при превышении в воздухе концентрации PM2.5 – мелкодисперсных частиц твёрдых материалов или жидкостей. Кроме этого, в список оснащения войдут система помощи при выезде задним ходом, камеры кругового обзора, парковочный помощник, система мониторинга слепых зон и панорамная крыша.
Chery
CheryExceed TXL россиянам предложат с безальтернативной «турбочетвёркой» объёмом 1,6 литра с двумя распредвалами и непосредственным впрыском топлива. Мотор развивает 186 лошадиных сил и 285 Нм крутящего момента.
Стоимость TXL пока держится в секрете. В Китае его стоимость стартует с 135,9 тысячи юаней или 1,5 миллиона рублей по текущему курсу. Кроме TXL, CheryExeed собирается привезти в Россию ещё две модели: внедорожник VX и компактный кроссовер LX. LX позиционируется на ступеньку ниже TXL, а самым крупным в линейке марки станет VX, ещё не поступивший в продажу в Китае.