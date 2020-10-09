11:46

Премиальный CheryExeed TXL для России: в каких городах появится и когда

Кроссовер поступит в продажу в 10 городах

CheryExeed TXL © Chery
Лиза Будрина
Пресс-служба Chery раскрыла сроки появления премиального кроссовера CheryExeed TXL в России, а также перечислила города, в которых новинку можно будет купить на старте продаж. До конца октября TXL поступит в 15 дилерских центров, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре, Перми, Челябинске, Тюмени, Кемерово и Иркутске.

Кроссовер CheryExeed TXL можно будет купить с «турбочетвёркой» T-GDI объёмом 1,6 литра, которая выдаёт 186 лошадиных сил и 285 Нм крутящего момента. Этот агрегат относится к семейству Acteco третьего поколения, разработанному Chery вместе с австрийской AVL. Он оснащён двумя распредвалами, системой двойного изменения фаз газораспределения DVVT и непосредственным впрыском топлива под давлением 350 бар.

По данным автопроизводителя, кроссовер с таким мотором разгоняется с места до 100 километров в час за 9,8 секунды. В комбинированном режиме TXL расходует 7,8 литра топлива на 100 километров, а в городском — 10,2.

CheryExeed TXL

Chery

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Премиальные модели китайская марка выделила в отдельный суббренд, который в России получил название CheryExeed (в Китае просто Exeed). От стандартных моделей Chery такие автомобили отличаются богатым набором оборудования, который включает мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, систему распознания голоса и панорамную крышу. Соответственно, и цены на них будут выше прайс-лист компания рассекретит в ближайшее время.

Под суббрендом CheryExeed в России будут продаваться три модели. Первым на рынке появится кроссовер TXL, а следом начнутся поставки внедорожника VX и компактного паркетника LX. Предположительно, два последних прибудут в Россию в течение 2021 года.

Источник: Chery