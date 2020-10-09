Премиальный CheryExeed TXL для России: в каких городах появится и когда

Кроссовер CheryExeed TXL можно будет купить с «турбочетвёркой» T-GDI объёмом 1,6 литра, которая выдаёт 186 лошадиных сил и 285 Нм крутящего момента. Этот агрегат относится к семейству Acteco третьего поколения, разработанному Chery вместе с австрийской AVL. Он оснащён двумя распредвалами, системой двойного изменения фаз газораспределения DVVT и непосредственным впрыском топлива под давлением 350 бар.

По данным автопроизводителя, кроссовер с таким мотором разгоняется с места до 100 километров в час за 9,8 секунды. В комбинированном режиме TXL расходует 7,8 литра топлива на 100 километров, а в городском — 10,2.