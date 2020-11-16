Почти 70 тысяч Chevrolet отозвали из-за возгорания аккумуляторов

О проблеме сообщили пять пользователей. Во всех случаях батарея загоралась, будучи полностью или почти полностью заряженной. Автомобили в это время находились на парковке. В инцидентах пострадали по крайней мере два человека, отравившиеся угарным газом.

В исследовании причин проблемы компании помогает Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA), которое также занимается изучением похожих дефектов на электрокарах других марок, включая Tesla. Пока корень проблемы не был найден. Известно лишь, что батареи в отозванных Bolt были изготовлены на корейском заводе LG Chem.

В сервисные центры пригласят более 50 900 тысяч владельцев Bolt в США. Остальные электрокары с пожароопасными аккумуляторами находятся в других странах. Чтобы снизить риск возгорания, в дилерских центрах Chevrolet поменяют «прошивку» батарей, ограничив максимально возможный уровень заряда 90 процентами. Это временная мера: как только исследование будет завершено, объем аккумуляторов восстановят.