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6 марта, 10:13

Chevrolet намекнул на появление электрического Camaro

Изображение новинки обнаружили в программе по электрификации General Motors

© GM
Лиза Будрина
Концерн General Motors поделился подробностями о программе по электрификации существующих моделей и появлении новых электромобилей. В их числе уже подтвержденные Chevrolet Bolt, Hummer, а также электрокары под брендами Buick и Cadillac. На одном из слайдов был замечен тизер спорткара, по очертаниям напоминающего Camaro, с блоком аккумуляторов в полу.

Изображение расценили как намек на появление полностью электрической модификации Camaro. Если такой электрокар выйдет на рынок, то он будет построен на новой платформе GM, разработанной специально для экологически чистых машин. Однако вряд ли Camaro со сменой поколения лишится версий с ДВС – скорее всего, «зеленую» модификацию предложат в качестве альтернативы.

Летом прошлого года появилась информация о том, что в GM рассматривают возможность отказаться от выпуска Camaro в 2023 году из-за невысокого спроса на спорткар. В самом концерне эти слухи не подтвердили.

На российском рынке Camaro доступен с безальтернативным двухлитровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом» и задним приводом. Цены на автомобили 2019 года начинаются от 2 990 000 рублей. По собственной информации «Мотора», в 2019 году было продано 268 экземпляров модели, еще 11 автомобилей январе 2020 года.