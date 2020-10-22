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24-летний Chevrolet Corvette в идеальном состоянии продают за два миллиона рублей

Спорткар является частью особой коллекции

© Bring a Trailer
Анастасия Дубина
На аукционе Bring a Trailer выставили на продажу Chevrolet Corvette Grand Sport 1996 года выпуска с пробегом 1126 километров за 27 500 долларов (примерно 2,1 миллиона рублей по текущему курсу). Уникальность спорткара заключается в том, что автомобиль является частью прощальной коллекции, посвященной завершению производства модели четвертого поколения.

Chevrolet Corvette Grand Sport стал прощальной спецверсией, которая посвящалась завершению производства модели четвертого поколения. Corvette C4 сходил с конвейера с 1983 по 1996 годы. Всего американский концерн выпустил 810 лимитированных спорткаров, каждый из которых имел уникальный синий цвет Admiral Blue с белой продольной полосой через весь кузов и двумя красными полосками на левом переднем крыле.

Выставленный на торги экземпляр находится в безупречном состоянии. На кузове купе с откидной крышей отсутствуют какие-либо дефекты, а черный кожаный салон выглядит как новый. Спорткар оборудован 17-дюймовыми черными колесными дисками. Также в оснащении «Корветта» имеется системы климат и круиз-контроля, электрорегулируемые сиденья и аудиосистема Bose с кассетным магнитофоном и проигрывателем компакт-дисков.

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Фото: Bring a Trailer

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Под капотом Corvette Grand Sport расположен 5,7-литровый V8 мощностью 330 лошадиных сил (461 Нм). Агрегат спорткара работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. До «сотни» купе разгоняется за 5,4 секунды. Максимальная скорость – 266 километров в час.

В настоящий момент стоимость лимитированного спорткара на аукционе составляет 27 500 долларов (примерно 2,1 миллиона рублей по текущему курсу).

В начале августа в США выставили на продажу Chevrolet Corvette С3 Stingray 1969 года выпуска в идеальном состоянии. 51-летний спорткар с пробегом 4000 километров оценили в 40 000 долларов (примерно три миллиона рублей по текущему курсу).

Источник: Bring a Trailer