24-летний Chevrolet Corvette в идеальном состоянии продают за два миллиона рублей

Chevrolet Corvette Grand Sport стал прощальной спецверсией, которая посвящалась завершению производства модели четвертого поколения. Corvette C4 сходил с конвейера с 1983 по 1996 годы. Всего американский концерн выпустил 810 лимитированных спорткаров, каждый из которых имел уникальный синий цвет Admiral Blue с белой продольной полосой через весь кузов и двумя красными полосками на левом переднем крыле.

Выставленный на торги экземпляр находится в безупречном состоянии. На кузове купе с откидной крышей отсутствуют какие-либо дефекты, а черный кожаный салон выглядит как новый. Спорткар оборудован 17-дюймовыми черными колесными дисками. Также в оснащении «Корветта» имеется системы климат и круиз-контроля, электрорегулируемые сиденья и аудиосистема Bose с кассетным магнитофоном и проигрывателем компакт-дисков.