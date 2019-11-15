Chevrolet собрал последний переднемоторный Corvette

Выпущенный только сейчас спорткар нашел своего покупателя еще в конце июня – тогда в ходе аукциона неназванный покупатель заплатил за этот Corvette С7 2,7 миллиона долларов (172 миллиона рублей). Деньги, вырученные с его продажи, передали на благотворительность.
Corvette седьмого поколения оснащался 6,2-литровым мотором V8, который развивал 650 лошадиных сил и сочетался с механической семиступенчатой коробки передач. Новый же «Корветт» комплектуется двигателем того же объема с отдачей 502 лошадиные силы и восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
В начале октября Chevrolet представил модификацию Corvette C8 со складной жесткой крышей – такой родстер будет стоить на 7,5 тысячи долларов дороже тарги. Производство родстеров Chevrolet Corvette Stingray начнется в первом квартале следующего года.