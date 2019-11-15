Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:13

Chevrolet собрал последний переднемоторный Corvette

Компания выпускала спорткары с таким расположением двигателя на протяжение 66 лет

© twitter.com/chevrolet
С конвейера завода General Motors в Боулинг-Грин, штат Кентукки, сошел последний экземпляр Chevrolet Corvette седьмого поколения. Этот автомобиль также стал последним с передним расположением мотора – со сменой поколения модель перешла на среднемоторную компоновку.

Выпущенный только сейчас спорткар нашел своего покупателя еще в конце июня – тогда в ходе аукциона неназванный покупатель заплатил за этот Corvette С7 2,7 миллиона долларов (172 миллиона рублей). Деньги, вырученные с его продажи, передали на благотворительность.

Chevrolet Corvette C7

Corvette седьмого поколения оснащался 6,2-литровым мотором V8, который развивал 650 лошадиных сил и сочетался с механической семиступенчатой коробки передач. Новый же «Корветт» комплектуется двигателем того же объема с отдачей 502 лошадиные силы и восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

В начале октября Chevrolet представил модификацию Corvette C8 со складной жесткой крышей – такой родстер будет стоить на 7,5 тысячи долларов дороже тарги. Производство родстеров Chevrolet Corvette Stingray начнется в первом квартале следующего года.