Chevrolet собрал последний переднемоторный Corvette

Выпущенный только сейчас спорткар нашел своего покупателя еще в конце июня – тогда в ходе аукциона неназванный покупатель заплатил за этот Corvette С7 2,7 миллиона долларов (172 миллиона рублей). Деньги, вырученные с его продажи, передали на благотворительность.