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Посмотрите на внедорожный лимузин для вечеринок на базе пикапа Chevrolet

Приобрести модифицированный автомобиль можно за 17 000 долларов

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Анастасия Дубина
В американском штате Айова выставили на продажу внедорожный лимузин, построенный на платформе пикапа Chevrolet Silverado 1996 года выпуска. Приобрести модифицированный автомобиль для вечеринок с пробегом 185 000 километров можно за 17 000 долларов (примерно 1,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Лимузин построен на базе Chevrolet Silverado. По словам продавца, в 90-х годах кузов пикапа разрезали пополам, установили на автомобиль дополнительную заднюю ось и модифицировали подвеску, благодаря которой дорожный просвет машины стал значительно меньше. В салоне внедорожного лимузина могут разместиться 12 человек.

Внутри лимузина есть все необходимое для проведения вечеринок. Автомобиль оборудован тремя кожаными диванами, телевизором, а также мини-баром, атмосферной подсветкой и дополнительной аудиосистемой. Кроме того, попасть в грузовой отсек можно прямо из салона через вырезанный в интерьере знак Chevrolet.

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Под капотом внедорожного лимузина располагается 6,5-литровый турбированный V8, отдача которого составляет 190 лошадиных сил. Дизельный агрегат работает в паре с четверхдиапазонной автоматической коробкой передач. Помимо этого, автомобиль оборудован системой подключаемого полного привода.

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Фото: Facebook Marketplace

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Несмотря на то, что модифицированному автомобилю уже 24 года, а его пробег составляет 185 000 километров, продавец готов расстаться с машиной для вечеринок за 17 000 долларов (примерно 1,3 миллиона рублей по текущему курсу).

В конце сентября в США выставили на продажу еще один необычный лимузин, построенный на базе пикапа Chevrolet Silverado. Приобрести семидверный грузовой автомобиль, предназначенный для семейных путешествий, можно было за 32 000 долларов (примерно 2,5 миллиона рублей по текущему курсу).

Источник: The Drive