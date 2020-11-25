Посмотрите на внедорожный лимузин для вечеринок на базе пикапа Chevrolet

Лимузин построен на базе Chevrolet Silverado. По словам продавца, в 90-х годах кузов пикапа разрезали пополам, установили на автомобиль дополнительную заднюю ось и модифицировали подвеску, благодаря которой дорожный просвет машины стал значительно меньше. В салоне внедорожного лимузина могут разместиться 12 человек.

Внутри лимузина есть все необходимое для проведения вечеринок. Автомобиль оборудован тремя кожаными диванами, телевизором, а также мини-баром, атмосферной подсветкой и дополнительной аудиосистемой. Кроме того, попасть в грузовой отсек можно прямо из салона через вырезанный в интерьере знак Chevrolet.